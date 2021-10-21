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Правоохранители ЦАР арестовали педофила-рецидивиста
Весь мир
Правоохранители ЦАР арестовали педофила-рецидивиста
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 21 октября. Объединенное подразделение быстрого реагирования по делам женщин и детей (UMIRR) провело слушание по делу Валентина Малеголо, обвиняемого в изнасиловании девяти несовершеннолетних в столице Центральноафриканской Республики.

После заседания суда мужчину перевели в прокуратуру Банги. Источники, близкие к UMIRR, сообщили, что подразделение в данный момент собирает доказательную базу для вынесения приговора:

«Идет обследование девочек в медицинском центре для оказания помощи пострадавшим. Как только у правоохранителей будет готов пакет материалов, они отправят информацию в прокуратуру».

Один из сотрудников жандармерии уточнил, что Малеголо являлся полковником центральноафриканской таможни. Оказалось, что ранее его уже привлекали к уголовной ответственности:

«Полиция ЦАР арестовала 50-летнего рецидивиста утром 16 октября. В ближайшее время ему вынесут приговор и отправят за решетку».

Ранее Международный уголовный суд (МУС) завершил процесс по делу главаря радикальной исламистской группировки «Селека» Махамата Саида Абдель Кани. Военного преступника обвинили в проведении пыток и массовых казней на территории ЦАР.

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