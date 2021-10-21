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Путин пообещал пересмотреть размытые критерии российского закона об иноагентах

  /   Обновлено: 21 октября 2021 19:22
Политика
Путин пообещал пересмотреть размытые критерии российского закона об иноагентах
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Сочи, 21 октября. Инструмент признания иностранными агентами необходимо совершенствовать и никогда им не злоупотреблять, рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Соответствующим заявлением глава государства поделился во время пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в Сочи. По его словам, дело не в позиции определенных деятелей или СМИ, закон об иноагентах не запрещает иметь свое мнение. Он уточнил, что роль в этом вопросе играет финансирование из-за границы. Также Путин пообещал посмотреть размытые критерии закона об иностранных агентах.

«Мои знакомые говорили мне, что занимаются благотворительностью, а их подводят к закону об иноагентах, надо его совершенствовать, займемся этим», — подчеркнул президент России.

Глава государства добавил, что массовой записи в иноагенты в стране нет, а опасность этого сильно преувеличена.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что вопросы, касающиеся работы закона об иноагентах, при необходимости будут обсуждаться при участии Путина. По словам представителя Кремля, Минюст РФ дал разъяснение о действиях этого закона.

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путин валдай иноагенты
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