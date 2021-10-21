Путин назвал Россию и США «плавильным котлом», который состоит из множества общностей

Сочи, 21 октября. Президент России Владимир Путин провел параллель между Россией и США, назвав два государства «плавильным котлом», состоящим из множества социальных общностей.

Российский лидер отметил, что он не видит ничего плохого в тезисе «советский человек». Об этом он заявил в рамках пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Нет ничего плохого в тезисе "советский человек". Про США, например, говорят как о плавильном котле, в этом тоже нет ничего плохого. Россия, как и США, тоже является плавильным котлом, состоящим из множества общностей», — подчеркнул Путин.

Заседание клуба «Валдай» стартовало в Сочи. Программа четырех дней конференции достаточно обширна и включает в себя сразу несколько сессий.

В рамках своего выступления Путин отреагировал на слова Эрдогана о реформе Совбеза ООН. Он оспорил мнение турецкого коллеги о зависимости судьбы человечества от «пятерки» Совбеза ООН.