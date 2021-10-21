Путин поздравил журналиста Муратова с присуждением Нобелевской премии мира

Сочи, 21 октября. Президент России Владимир Путин поздравил российского журналиста Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира.

В ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи глава государства напомнил, что русскому религиозному и политическому философу Николаю Бердяеву премию так и не присудили, хотя он был на нее номинирован семь раз.

Ранее стало известно, что более 70% опрошенных россиян не знают, кто такой Дмитрий Муратов, которому присудили Нобелевскую премию мира в 2021 году. Главный редактор издания «Новая газета» Муратов известен только 27% респондентам, однако лишь 4% знают, чем именно занимается журналист. Впервые услышали о нобелевском лауреате 73% опрошенных граждан.