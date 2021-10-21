В Турции заявили о ликвидации крупной израильской шпионской сети

Анкара, 21 октября. Турецкая разведслужба MIT арестовала 15 человек, подозреваемых в шпионаже в пользу Израиля. Эти люди являются арабами, выходцами из Сирии и с Западного берега Иордана, сообщает турецкое издание Sabah.

Задержанные действовали в составе пяти групп по три человека в каждой, распределившись по четырем провинциям. В их задачи входил сбор информации о турецких должностных лицах и палестинских студентах на территории республики.

ترکی میں ایران کے بعد اسرائیل کا جاسوسی نیٹ ورک پکڑا گیا

موساد کے 15 مشتبہ جاسوس گرفتار، کارروائی ترکی کی نیشنل انٹلی جنس آرگنائزیشن نے کی، جاسوسی نیٹ ورک کی ایک سال سے نگرانی کی جا رہی تھی

نیٹ ورک ان طلبہ کی معلومات حاصل کر رہا تھا جو مستقبل میں ترک دفاعی شعبے میں کام کریں گے pic.twitter.com/gOCOm6PUFD — ترکی اردو (@TurkeyUrdu) October 21, 2021

Операция имела место 7 октября, однако соответствующая информация попала в руки издания лишь спустя почти две недели. Брат одного из предполагаемых шпионов, фигурирующего в отчете как «М», в интервью для издания Middle East Eye сообщил, что несколько дней назад его родственник позвонил ему с просьбой нанять адвоката, так как он сам находится под стражей в Стамбуле.

«Я слышал, что они говорят в прессе о моем брате и других палестинцах. Все это ложь. Мы еще не знаем правды. Адвокат сообщил нам, что это недоразумение, и он («М» — прим. ред.), вероятно, скоро будет освобожден», — сообщил брат арестованного.

Задержанный проживал на территории Турции с 2012 года, проходил обучение в медшколе города Конья. Примечательно, что его семья на Западном берегу относительно хорошо устроена в финансовом отношении, и непонятно, почему он был вовлечен в шпионскую деятельность.

Turkish intelligence service brings down the Mossad spy network...Private transactions and security intelligence may lead to the downing of the Turkish spy network working for Israel "Mossad" in #Turquie pic.twitter.com/PbDC1WL0BV — World News (@ne23614114) October 21, 2021

Источники Sabah, близкие к турецкой разведке, сообщили, что все арестованные имели своей задачей сбор информации о процедуре приема палестинцев в университеты и возможностях, которые им предоставляет турецкое правительство. Также они могли следить за студентами, работающими в оборонной промышленности республики, особенно в сферах, полезных для палестинского движения ХАМАС (по всей видимости, речь идет об области ракетостроения).

При этом утверждается, что 15 вероятных агентов взаимодействовали как с общей службой безопасности Израиля «Шабак», так и с разведывательным ведомством «Моссад». Регулярные встречи для обмена информацией проводились в городах Европы и Африки, таких как Загреб, Бухарест, Цюрих, Найроби.

Mossad spy network captured in Turkey, 15 arrested - report | World Israel News https://t.co/QSi7m1mhmF — Jeanne Brock (@JeanneB35525173) October 21, 2021

Для отправки ценных файлов и срочной информации задержанные использовали ProtonMail, SafeUM и WhatsApp. Плата за работу перечислялась им в криптовалюте. Для выявления сети турецкой контрразведке понадобился год, в этой операции участвовали около 200 человек.

Примечательно, что последний шпионский скандал с участием палестинцев на территории Турции произошел всего год назад — летом 2020 года. Тогда стало известно, что ХАМАС из засекреченного объекта в Стамбуле проводил кибератаки на Израиль, причем это происходило без ведома турецких властей.

Анкара, в свою очередь, относится к ХАМАС как к законной политической организации, свободно предоставляя ее высокопоставленным членам турецкое гражданство.

Turkey grants citizenship to Hamas operatives plotting terror attacks from Istanbul https://t.co/tOo9adqob8 — Boris Zilberman (@rolltidebmz) August 14, 2020

В августе 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично встретился с делегацией ХАМАС, в состав которой входили глава политбюро Исмаил Хания и руководитель военного крыла Салех аль-Арури — высокопоставленный командир, за голову которого назначена награда в размере 5 миллионов долларов США.

В то время Госдепартамент США резко осудил эту встречу, однако Министерство иностранных дел Турции отвергло критику, обвинив Вашингтон в «служении интересам Израиля».

Еврейское государство, очевидно, прилагает существенные усилия для добычи информации о недружественных ему странах. Так, например, в 2018 году «Моссад» при помощи оперативной группы выкрал в Иране секретные документы, касающиеся его ядерной программы, а в 2020-2021 годах на ядерном объекте в Натанзе произошли две аварии. Причастность израильтян к этому косвенно подтвердил экс-глава разведведомства Йоси Коэн.