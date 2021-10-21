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В Турции заявили о ликвидации крупной израильской шпионской сети
Весь мир
В Турции заявили о ликвидации крупной израильской шпионской сети
turkeyforfriends.com

Анкара, 21 октября. Турецкая разведслужба MIT арестовала 15 человек, подозреваемых в шпионаже в пользу Израиля. Эти люди являются арабами, выходцами из Сирии и с Западного берега Иордана, сообщает турецкое издание Sabah.

Задержанные действовали в составе пяти групп по три человека в каждой, распределившись по четырем провинциям. В их задачи входил сбор информации о турецких должностных лицах и палестинских студентах на территории республики.

Операция имела место 7 октября, однако соответствующая информация попала в руки издания лишь спустя почти две недели. Брат одного из предполагаемых шпионов, фигурирующего в отчете как «М», в интервью для издания Middle East Eye сообщил, что несколько дней назад его родственник позвонил ему с просьбой нанять адвоката, так как он сам находится под стражей в Стамбуле.

«Я слышал, что они говорят в прессе о моем брате и других палестинцах. Все это ложь. Мы еще не знаем правды. Адвокат сообщил нам, что это недоразумение, и он («М» — прим. ред.), вероятно, скоро будет освобожден», — сообщил брат арестованного.

Задержанный проживал на территории Турции с 2012 года, проходил обучение в медшколе города Конья. Примечательно, что его семья на Западном берегу относительно хорошо устроена в финансовом отношении, и непонятно, почему он был вовлечен в шпионскую деятельность.

Источники Sabah, близкие к турецкой разведке, сообщили, что все арестованные имели своей задачей сбор информации о процедуре приема палестинцев в университеты и возможностях, которые им предоставляет турецкое правительство. Также они могли следить за студентами, работающими в оборонной промышленности республики, особенно в сферах, полезных для палестинского движения ХАМАС (по всей видимости, речь идет об области ракетостроения).

При этом утверждается, что 15 вероятных агентов взаимодействовали как с общей службой безопасности Израиля «Шабак», так и с разведывательным ведомством «Моссад». Регулярные встречи для обмена информацией проводились в городах Европы и Африки, таких как Загреб, Бухарест, Цюрих, Найроби.

Для отправки ценных файлов и срочной информации задержанные использовали ProtonMail, SafeUM и WhatsApp. Плата за работу перечислялась им в криптовалюте. Для выявления сети турецкой контрразведке понадобился год, в этой операции участвовали около 200 человек.

Примечательно, что последний шпионский скандал с участием палестинцев на территории Турции произошел всего год назад — летом 2020 года. Тогда стало известно, что ХАМАС из засекреченного объекта в Стамбуле проводил кибератаки на Израиль, причем это происходило без ведома турецких властей.

Анкара, в свою очередь, относится к ХАМАС как к законной политической организации, свободно предоставляя ее высокопоставленным членам турецкое гражданство.

В августе 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично встретился с делегацией ХАМАС, в состав которой входили глава политбюро Исмаил Хания и руководитель военного крыла Салех аль-Арури — высокопоставленный командир, за голову которого назначена награда в размере 5 миллионов долларов США.

В то время Госдепартамент США резко осудил эту встречу, однако Министерство иностранных дел Турции отвергло критику, обвинив Вашингтон в «служении интересам Израиля».

Еврейское государство, очевидно, прилагает существенные усилия для добычи информации о недружественных ему странах. Так, например, в 2018 году «Моссад» при помощи оперативной группы выкрал в Иране секретные документы, касающиеся его ядерной программы, а в 2020-2021 годах на ядерном объекте в Натанзе произошли две аварии. Причастность израильтян к этому косвенно подтвердил экс-глава разведведомства Йоси Коэн.

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