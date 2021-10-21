Лидер ЦАР поблагодарил Россию и Руанду за помощь в восстановлении безопасности

Банги, 21 октября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера принял участие в онлайн-заседании Совета Безопасности ООН. Во время выступления лидер поблагодарил страны, оказавшие ему помощь в борьбе с конгломератом группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Туадера заявил, что при поддержке России и Руанды национальной армии удалось разгромить основные силы CPC и ликвидировать большую часть боевиков.

Также президент раскритиковал заместителя посла Франции, который назвал присутствие российских сил в ЦАР «дестабилизирующим».

Лидер напомнил, что именно благодаря отечественным инструкторам, обучившим правительственные войска, властям республики удалось завершить вооруженный конфликт. Ранее главы стран «Большой пятерки» (G5+) положительно оценили решение президента ЦАР ввести режим прекращения огня по всей стране.