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Блинкен выразил обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в Колумбии
Весь мир
Блинкен выразил обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в Колумбии
Global Look Press  /  Francisco Canedo / Xinhua

Богота, 21 октября. Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в Колумбии. Об этом он заявил в ходе визита в южноамериканское государство.

Представитель Соединенных Штатов встретился с президентом Колумбии Иваном Дуке накануне переговоров между региональными лидерами касательно миграции.

По словам Блинкена, ответственность за нарушения прав человека в период многолетнего внутреннего конфликта и недавних антиправительственных протестов играет решающую роль в предотвращении таких случаев в будущем.

По меньшей мере 29 человек были убиты в ходе социальных и экономических протестов против правительства Дуке в начале года. По сообщениям правозащитников, многие смерти произошли в результате чрезмерного применения насилия со стороны полиции.

Колумбия против Дуке: как коррупция, олигархия и бедность спровоцировали массовые протесты
Федеральное агентство новостей /

Организации по защите прав человека неоднократно призывали Блинкена оказать давление на Дуке для улучшения ситуации в связи с полицейским насилием, а также ростом столкновений между вооруженными группировками. Кроме того, от главы государства требуют возобновить воздушную фумигацию посевов коки.

Колумбия является ближайшим союзником США в Латинской Америке. Основными направлениями сотрудничества между странами являются совместные усилия в сфере безопасности и борьба с наркоторговлей.

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