Богота, 21 октября. Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в Колумбии. Об этом он заявил в ходе визита в южноамериканское государство.

Представитель Соединенных Штатов встретился с президентом Колумбии Иваном Дуке накануне переговоров между региональными лидерами касательно миграции.

По словам Блинкена, ответственность за нарушения прав человека в период многолетнего внутреннего конфликта и недавних антиправительственных протестов играет решающую роль в предотвращении таких случаев в будущем.

Blinken has arrived in Bogotá to meet President Duque and hold ministerial on migration. Biggest visit by Biden admin to Colombia pic.twitter.com/XrPD4N6PsZ