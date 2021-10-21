Богота, 21 октября. Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в Колумбии. Об этом он заявил в ходе визита в южноамериканское государство.

WATCH LIVE: Blinken, Colombia President Ivan Duque give remarks https://t.co/X8vU8omWMt — PBS NewsHour (@NewsHour) October 20, 2021

Представитель Соединенных Штатов встретился с президентом Колумбии Иваном Дуке накануне переговоров между региональными лидерами касательно миграции.

По словам Блинкена, ответственность за нарушения прав человека в период многолетнего внутреннего конфликта и недавних антиправительственных протестов играет решающую роль в предотвращении таких случаев в будущем.

Blinken has arrived in Bogotá to meet President Duque and hold ministerial on migration. Biggest visit by Biden admin to Colombia pic.twitter.com/XrPD4N6PsZ — Shaun Tandon (@shauntandon) October 20, 2021

По меньшей мере 29 человек были убиты в ходе социальных и экономических протестов против правительства Дуке в начале года. По сообщениям правозащитников, многие смерти произошли в результате чрезмерного применения насилия со стороны полиции.

Федеральное агентство новостей /

Организации по защите прав человека неоднократно призывали Блинкена оказать давление на Дуке для улучшения ситуации в связи с полицейским насилием, а также ростом столкновений между вооруженными группировками. Кроме того, от главы государства требуют возобновить воздушную фумигацию посевов коки.

Колумбия является ближайшим союзником США в Латинской Америке. Основными направлениями сотрудничества между странами являются совместные усилия в сфере безопасности и борьба с наркоторговлей.