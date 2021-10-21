Путин отреагировал на слова Эрдогана о реформе Совбеза ООН

Сочи, 21 октября. Президент России Владимир Путин оспорил мнение турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана о зависимости судьбы человечества от «пятерки» Совбеза ООН. Об этом глава государства заявил на форуме «Валдай».

Эрдоган считает, что судьба человечества зависит от узкого круга стран-победительниц Второй мировой войны. Российский лидер выразил несогласие с такой позицией и озвучил свою реакцию.

«Нет», — ответил Путин модератору пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Президент напомнил, что поддержал идею провести встречу «пятерки» СБ ООН. Однако внутри возникли споры, не связанные с Россией, а потом началась пандемия. Путин выразил надежду на проведение встречи.

Эрдоган ранее призвал мировое сообщество снизить роль «горстки стран», которые являются победителями во Второй мировой войне. Турецкий лидер добавил, что «мир больше пяти».