Путин напомнил Западу, кто взял штурмом Берлин в 1945 году

Сочи, 21 октября. Запад не забыл про победу СССР во Второй мировой войне, но он использует события прошлого для решения своих личных вопросов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что манипуляция историей ни к чему хорошему не приведет. Он напомнил западным странам, кто взял штурмом Берлин в 1945 году.

«А кто Берлин-то взял штурмом? Американцы что ли? Англичане или французы? Красная армия! Подзабыли?» — подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что президент России открыл заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Мероприятие проходит с 18 по 21 октября.