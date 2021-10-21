Путин: манипулирование событиями прошлого для нынешних вопросов не ведет к взаимопониманию

Сочи, 21 октября. Польская сторона участвовала с нацистской Германией в разделе Чехословакии, однако никто не упрекает руководство государства, рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Соответствующим заявлением российский лидер поделился на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в Сочи.

«Манипулирование событиями прошлого для решения сегодняшних конъюнктурных вопросов в мировых делах не ведет к взаимопониманию», — подчеркнул Путин.

Помимо этого, президент Российской Федерации заявил, что Москва не допустит беспочвенных политизированных упреков СССР в том, что началась Вторая мировая война.

Ранее на заседании он сообщил, что есть много претензий к советским лидерам, но приравнивать нацистов и коммунистов абсолютно недопустимо. По его словам, можно как угодно относиться к Иосифу Сталину, однако правительство СССР делало все возможное, чтобы предотвратить Великую Отечественную войну.