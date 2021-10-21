Мосгорсуд рассмотрит апелляцию Кокориных на решение о компенсации избитому водителю

Москва, 21 октября. Московский городской суд назначил дату рассмотрения апелляции футболиста Александра Кокорина и его брата Кирилла. Они подали жалобы на решение о выплате компенсации водителю, пострадавшему в нашумевшей драке, которая произошла осенью 2018 года, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Ранее столичный Савеловский районный суд частично удовлетворил исковые требования пострадавшего к братьям Кокориным, а также к двум другим участникам инцидента — футболисту Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому. Согласно решению предыдущей инстанции от 23 июня текущего года, все причастные к драке должны были компенсировать избитому водителю физический и моральный вред, утраченный заработок и расходы на госпошлину.

Общая сумма назначенной выплаты составила 200 тысяч рублей. Таким образом, каждый их четырех ответчиков должен был выплатить по 50 тысяч. Мамаев и Протасовицкий претензий не выражали, но Кокорины отказались выплачивать свою долю, то есть, 100 тысяч рублей на двоих, поэтому подали жалобы на решение Савеловского суда. Мосгорсуд рассмотрит апелляцию братьев 6 декабря.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сослать Александра Кокорина и Павла Мамаева в Сибирь. По мнению политика, они могли бы помочь этому региону с развитием футбола.