Reuters: Пентагон сообщил о трех успешных испытаниях по разработке гиперзвукового оружия

Вашингтон, 21 октября. Министерство обороны США сообщило о завершении трех успешных испытаний, направленных на разработку гиперзвуковых вооружений, передают СМИ.

Такую информацию представило агентство Reuters. Ранее в сентябре представители оборонного ведомства Соединенных Штатов заявили о еще одном успешном испытании гиперзвуковой ракеты HAWC. В ходе испытаний боеприпас отделился от самолета-носителя, после чего штатно включившийся прямоточный воздушно-реактивный двигатель разогнал его до скорости около 6200 км в час. Это событие вызвало восторг в оборонном ведомстве США.

В то же время отмечается, что Пентагон ведет разработку гиперзвукового оружия уже долгое время, однако несмотря на высокую технологическую базу и огромные финансовые затраты США существенно отстают в этой области от России. На вооружении москвы уже стоят гиперзвуковые комплексы «Авангард» и «Кинжал» и «Циркон», в то время как у американцев лишь есть лишь прототипы, находящиеся на различных этапах создания.