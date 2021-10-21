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Путин заявил об отсутствии ограничения свободы слова в дискуссиях об истории в России
Общество
Путин заявил об отсутствии ограничения свободы слова в дискуссиях об истории в России
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Сочи, 21 октября. Ограничений свободы слова в дискуссиях, касающихся исторической памяти в России, нет. Об этом в ходе своего выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что в данном случае имеется угроза безответственности.

Глава государства также рассказал, какие книги он читает. Он предпочитает труды философов Ивана Ильина и Николай Бердяева. Это люди, которые думали о стране и ее будущем, считает он.

XVIII ежегодное заседание клуба «Валдай» проводится в Сочи в период с 18 по 21 октября. На площадках клуба эксперты из 45 стран мира обсуждают важные вопросы, касающиеся политики, международных отношений, безопасности и экономики.

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Владимир Путин выступление клуб валдай
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