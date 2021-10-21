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Путин допустил проведение форума «Валдайского клуба» в Нью-Йорке
Политика
Путин допустил проведение форума «Валдайского клуба» в Нью-Йорке
Федеральное агентство политических новостей  /  Алексей Мавлиев

Сочи, 21 октября. Президент России Владимир Путин не исключил, что форум «Валдайского клуба» может пройти в Нью-Йорке. Об этом глава государства заявил на очередном форуме.

Российский лидер выступил перед участниками Международного дискуссионного клуба «Валдай» в четверг. По словам президента, форум может собраться даже в США. Путин отметил, что можно попросить главу МИД РФ Сергея Лаврова договориться.

«Чтобы форум прошел на нейтральной площадке», — добавил президент.

Пленарное заседание «Валдайского клуба» в Сочи началось с приветствия Владимира Путина. Глава государства поклонился участникам мероприятия, когда вошел в зал.

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