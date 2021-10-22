Поколение зумеров не намерено голосовать за Эрдогана и правящую партию Турции

Турция приобретет российские самолеты, если не сможет получить F-16 у США; Афины, Никосия и Каир совместно осудили действия Анкары в Восточном Средиземноморье; Турция стала страной, в которой граждане пытаются выжить. Автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в республике.

ЕС выразил претензии Турции по функционированию демократических институтов

Европейская комиссия 19 октября приняла Пакет расширения на 2021 год, в котором содержится подробная оценка состояния прогресса, достигнутого Западными Балканами и Турцией в стремлении присоединиться к Европейскому союзу.

Исполнительный орган ЕС заявил, что предложение Анкары о вступлении в блок «застопорилось».

AB'nin Türkiye raporu: "Türkiye'de demokratik kurumların işleyişindeki ciddi gerilemenin, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle özdeşleştirilmesi dikkat çekici" - Nilgün Arısan Eralp ile söyleşi https://t.co/zyt7iOw7X5 — Medyascope (@Medyascopetv) October 20, 2021

По словам евродипломатов, вместе с претензиями к соблюдению основных прав и свобод в стране правительство Реджепа Тайипа Эрдогана допустило эрозию демократии и верховенства закона, а также игнорировало рекомендации ЕС последние годы.

В отчете также впервые высказывается предположение, что Анкара больше не относится серьезно к проведению поддерживаемых союзом реформ.

Анкара вызвала на ковер 10 послов, призвавших освободить оппозиционного активиста из тюрьмы

19 октября Министерство иностранных дел Турции выразило протест в отношении послов Франции, США и восьми других стран после публикации ими заявления, в котором содержится призыв к освобождению заключенного в тюрьму бизнесмена Османа Кавалы.

В соответствии с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Кавалу должны были выпустить на свободу несколько месяцев назад. Однако власти Турции не стали приводить решение ЕСПЧ в действие.

Turkey summons 10 ambassadors after call for philanthropist's release https://t.co/p4UgiNkQd5 pic.twitter.com/a5A21rFBcv — Reuters (@Reuters) October 19, 2021

Бюджет главного турецкого религиозного органа превысит 16 миллиардов лир

Правительство Турции представило в парламент свое предложение по бюджету на 2022 год. Согласно сообщениям турецких СМИ, средства, выделяемые Управлению по делам религий (Diyanet), увеличились на 24%, достигнув весьма значительной суммы в 16,1 миллиарда турецких лир (примерно 1,7 миллиарда долларов).

Затраты на «представительство и рекламу» религиозного органа Турции в будущем году вырастут на 155%, в то время как средства, выделенные на закупку услуг, увеличены на 27%.

16 milyar lirayı aşacak: Diyanet'in personel bütçesi yüzde 24, temsil ve tanıtma gideri yüzde 155 artacakhttps://t.co/SPCWHle0sd pic.twitter.com/i9oL3qjoTd — Haberdar (@Haberdar) October 20, 2021

Эрдоган хочет повысить свою зарплату на 14,4%

Реджеп Тайип Эрдоган стремится увеличить оплату своего труда на 14,4%, согласно бюджетному предложению на 2022 год.

У правящей партии достаточно голосов для принятия бюджета, который на днях будет вынесен на одобрение в парламенте страны.

В таком случае заработная плата турецкого лидера вырастет до 100 000 турецких лир.

Erdoğan'ın maaşına rekor zam: Yüzde 14,4 oranında zamla 100 bin TL'nin üzerine çıktı pic.twitter.com/Ve2mXlZyjN — Halkın Medyası (@halkinmedyasitr) October 19, 2021

Турецкая судебная система находится под контролем исламистских сект

Член суда Кассационного Турции, не пожелавший раскрывать своего имени, рассказал журналисту Исмаилу Сеймазу, что после того, как власти страны провели чистки в ключевых органах в 2016 году, в том числе в судебной системе, освободившиеся места заняли представители исламистских сект.

«В основном это члены таких религиозных групп как "Хак-Йол" и "Мензил"», — сказал он.

Yargıtay üyesi İsmail Saymaz'a (@ismailsaymaz) konuştu 'Yargıda her tarikatın WhatsApp grubu var' — Halk TV (@halktvcomtr) October 19, 2021

Ведущая бизнес-группа Турции призвала вернуться к истокам секуляризма

Тунджай Озилхан, глава высшего консультативного совета Ассоциации промышленности и бизнеса Турции (TÜSIAD), а также ее президент Симон Касловски призвали к немедленному возвращению к верховенству закона в Турции.

Бизнесмены потребовали положить конец политическому вмешательству в работу Центрального банка, судебной системы и демократические процессы.

В первые годы пребывания Эрдогана у власти, TÜSIAD тесно сотрудничала с правительством ПСР, поощряя прозападную позицию партии и процесс вступления в Европейский союз. Однако со временем их пути разошлись — по мере того как Эрдоган и ПСР начали двигаться в сторону более исламского и консервативного правления.

TÜSİAD Başkanı Kaslowski:

????Olmazsa olmaz ilke laiklik,

????İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması kabul edilebilecek bir durum değil,

????Ekonomik istikrarsızlık kurumsuzlaşmanın bir sonucu,

????En yetenekli gençler gidiyor, bu bizi kemiren bir göç. https://t.co/TyQRmjTTUc — duvaR (@gazeteduvar) October 19, 2021

Турецкая оппозиция согласовала дорожную карту по возвращению к парламентской системе

Шесть оппозиционных партий Турции — «Республиканская народная партия» (РНП), правая «Хорошая партия», «Партия Счастья», «Демократическая партия» (ДП), «Партия будущего» Ахмеда Давутоглу и «Партия демократии и прогресса» бывшего вице-премьера Али Бабаджана 19 октября провели встречу в парламенте. Лидеры движений обсудили актуальные политические проблемы, однако самой важной темой стало согласование вопросов, относящихся к переходу с президентской системы на парламентскую.

Эта встреча стала уже четвертой для оппозиции. Как и в предыдущие разы, она прошла в закрытом режиме.

Согласно заявлению турецких СМИ, стороны смогли договориться по 13 статьям о «принудительном переходе на парламентскую систему правления».

6 muhalefet partisi 'parlamenter sistem' çalışmasında 13 maddede uzlaştı https://t.co/e1vA8v9B7o — MemurlarNet (@memurlarnet) October 20, 2021

Иран и Турция вновь активизируют соперничество друг с другом в регионе

Известный турецкий политолог Фехим Таштекин в статье для новостного издания Duvar утверждает, что Тегеран и Анкара возвращаются «к старой игре противостояния», поскольку оба государства пересматривают свои отношения с арабским миром.

«В течение последних лет среди арабов существовало мнение, что от Ирана и Турции в их адрес исходит реальная опасность, так как обе страны возродили свои имперские амбиции в регионе. Но в настоящее время и Иран, и Турция тщательно изучают сеть отношений с арабским миром, которые зашли в тупик, и пытаются их исправить», — пишет политолог.

Еще одной причиной противостояния Таштекин считает попытки Турции расширить свои позиции на Кавказе после Карабахской войны.

«Иран расценивает такое развитие событий как угрозу в свой адрес. Военные учения у границ с Азербайджаном в начале октября — следствие опасений Тегерана. Запугивая Баку и говоря о недопустимости действий сионистского режима вдоль своих границ, иранские СМИ также указывали на Турцию», — уверен он.

Iran and Turkey return to the old game - Fehim Taştekin https://t.co/1JGey7xMV6 — Fehim Taştekin (@fehimtastekin) October 12, 2021

Турция стала страной, в которой граждане пытаются выжить

Лидер «Партии демократии и прогресса» Али Бабаджан заявил, что правительство превратило страну в реалити-шоу «Выживший», где все общество сталкивается с острыми финансовыми проблемами и давлением.

«Молодежь в Турции раньше мечтала о путешествиях по Европе, а сегодня они даже не могут найти доступное жилье в своей собственной стране. Не только молодежь, но и люди всех возрастов говорят, что не могут свести концы с концами. Вся страна похожа на декорации для "Выжившего". Мы — страна людей, пытающихся жить на гроши», — сказал политик, ранее занимавший пост вице-премьера при правительстве Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Выживший» — реалити-шоу, в котором группу незнакомцев помещают на тропический остров, где они сами должны добывать себе пищу, воду, огонь и обеспечить укрытие от природных стихий.

Babacan: Koskoca ülke Survivor seti gibi https://t.co/Of6CG63aav — Dünya Gazetesi (@dunya_gazetesi) October 19, 2021

Вашингтон предложил Анкаре истребители F-16 вместо F-35

О возможных поставках F-16 Турции сообщил Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее в этом месяце агентство Reuters заявило, что Анкара обратилась к Штатам с просьбой о покупке 40 истребителей данной модели и 80 комплектов для модернизации существующих военных самолетов.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын подтвердил это сообщение пару дней спустя. Турецкий лидер в свою очередь отметил, что предложение было сделано не Анкарой, а Вашингтоном.

Турция была исключена из программы разработки истребителей пятого поколения из-за приобретения у России систем противоракетной обороны С-400.

“Türkiye’nin ABD’den talep ettiği 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı”



▪️Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 milyar 400 milyon dolar F35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu." pic.twitter.com/lDFx0vUMIU — EHA MEDYA (@eha_medya) October 17, 2021

Турция готовит боевиков для операции против курдов в Сирии

Протурецкие вооруженные формирования заявили, что готовы начать наступление на позиции курдских «Сирийских демократических сил» (СДС) на фоне заявлений Анкары о возможном запуске новой операции на территории республики.

Боевики так называемой «Сирийской национальной армии» (СНА) заявили 16 октября, что «решительно настроены очистить регион от всех террористических организаций», среди которых назвали «Рабочую партию Курдистана» (РПК), партию «Демократический союз» (PYD) и «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Президент Эрдоган на прошлой неделе заявил, что Анкара «полна решимости устранить угрозу, исходящую с севера Сирии», и что нападение курдского ополчения, в результате которого погибли два турецких полицейских, стало для нее «последней каплей».

Турция выразила недовольство соглашением Франции и Греции

Лидер крайне правой «Партии националистического движения» (ПНД) Девлет Бахчели назвал «коварным планом» новое оборонное соглашение между Грецией и Францией.

Ранее в этом месяце греческие законодатели ратифицировали договор, который позволит Афинам и Парижу поддержать друг друга в случае возникновения внешней угрозы, что спровоцировало обострение напряженности в отношениях с Анкарой.

Бахчели добавил, что другой оборонный пакт — между Грецией и Соединенными Штатами — также направлен на то, чтобы угрожать Турции.

«Стало понятно, что администрация Афин в ближайшее время начнет создавать еще больше проблем Анкаре в воздухе и на море. Пусть попробуют!» — сказал политик.

Yunanistan artık her meselede karşımıza çıbanbaşı olarak çıkmaktadır.



Şu anda Yunan kamuoyunda en çok tartışılan mesele "Büyüyen Türkiye”nin tehdit olarak yorumu ve okumasıdır."



Liderimiz Devlet Bahçeli pic.twitter.com/wsGN4neXes — MHP İstanbul (@_MHPistanbul_) October 19, 2021

Правительство Турции планирует продлить военное присутствие в Ираке и Сирии

Турецкие депутаты рассмотрят сценарий, который позволит военным республики проводить трансграничные операции в северном Ираке и Сирии еще в течение двух лет.

С 2016 года Анкара трижды инициировала вторжения в САР, оправдывая свои действия борьбой с курдами, которые, по ее мнению, угрожают целостности территории Турции. Поддерживаемые турками группировки контролируют три района в регионе: северо-западный анклав Африн, Идлиб и Рас эль-Айн.

Турция также имеет базы на севере Ирака, а ее войска регулярно наносят авиаудары по позициям «Рабочей партии Курдистана» в этом государстве.

Кроме этого, Анкара время от времени направляет турецких солдат через границу для коротких военных миссий.

Греция, Кипр и Египет раскритиковали Турцию

Афины, Никосия и Каир совместно осудили действия Турции в Восточном Средиземноморье. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис по итогам 9-го трехстороннего саммита.

«Мы согласны с осуждением провокационной практики и агрессивной риторики Турции. К сожалению, руководство Анкары, похоже, не понимает знамений времени», — отметил он.

По словам греческого премьера, устремления Турции «представляют угрозу миру во всем регионе» и «не предвещают конструктивного отношения к решению кипрской проблемы».

Κ. Μητσοτάκης: Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος ταυτίζονται στην καταδίκη των τουρκικών προκλήσεων https://t.co/v9qDOqxRdf — Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (@Kathimerini_gr) October 19, 2021

Турция приобретет российские самолеты, если не сможет получить F-16 у США

Анкара готова рассмотреть возможность закупки истребителей Су-35 и Су-57 российского производства, если ей не удастся достичь соглашения с Соединенными Штатами о поставке F-16. Об этом заявил в понедельник Исмаил Демир, глава Управления оборонной промышленности Турции.

По словам чиновника, в случае отказа Вашингтона Анкара не останется без альтернатив.

«Обсуждение приобретения истребителей российского производства Су-35 и Су-57 может вновь всплыть на поверхность», — сказал Демир, напомнив о том, что турки проявляли интерес к российским самолетам.

Поколение зумеров определит судьбу Турции

ПСР наберет всего 11,4% голосов молодого поколения Турции, а также избирателей, впервые пожелавших принять участие в выборах в 2023 году. Такие результаты показал опрос, проведенный социологической компанией ORC Research, поддерживающей правящую партию.

Когда молодых людей, родившихся в период с 1997 по 2005 годы, спросили, за кого бы они проголосовали «в случае выборов в конце этой недели», 33,8% участников ответили, что они предпочитают главную оппозиционную «Республиканскую народную партию». Около 13,4% не определились с выбором, а 17,8% заявили, что вовсе не намерены голосовать.

Турецкой молодежи также не хватает доверия к судебной системе и экономике. Когда респондентов спросили, доверяют ли они закону, 78,7% ответили, что не доверяют, и только 14,2% полагает, что экономические показатели страны должны улучшиться в течение одного года.

İLK KEZ BU KADAR DÜŞTÜ!



ORC Araştırma'dan Z kuşağı anketi: AKP dipte!https://t.co/OBYN6Z96SD pic.twitter.com/v1JLcHMR3a — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 16, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.