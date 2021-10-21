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Путин счел недопустимым приравнивание коммунистов к нацистам
Политика
Путин счел недопустимым приравнивание коммунистов к нацистам
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Сочи, 21 октября. Есть много претензий к советским лидерам, однако приравнивать нацистов и коммунистов абсолютно недопустимо, заявил президент России Владимир Путин.

Кроме того, российский лидер отметил, что можно как угодно относиться к Иосифу Сталину, однако правительство СССР делало все возможное, чтобы предотвратить Великую Отечественную войну.

Владимир Путин в четверг, 21 октября, принимает участие в пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». В прошлом году российский лидер выступал в формате видеоконференции, в 2021-м он прибыл на площадку в Сочи лично. Главной задачей международного клуба, основанного в 2004 году, организаторы называют содействие открытому диалогу между политиками, журналистами, экспертами и общественными деятелями.

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