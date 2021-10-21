Военнослужащие ДНР сбили украинский БПЛА у линии фронта в Донбассе

Донецк, 21 октября. Военнослужащие Народной милиции ДНР уничтожили беспилотник ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе.

В сообщении оборонного ведомства республики говорится, что благодаря умелым действиям дежурных сил в районе населенного пункта Васильевка 20 октября был сбит беспилотник типа «Фантом». По имеющейся информации, с помощью данного БПЛА бойцы 25-й бригады ВСУ осуществляли корректировку минометного огня при обстрелах ДНР. В настоящее время специалистами проводится анализ информации со съемного носителя памяти дрона.

Ранее сообщалось, что украинская армия нанесла серию мощных артиллерийских ударов по Куйбышевскому району Донецка. В результате обстрела ранения получили два человека — 10-летняя девочка и 18-летняя девушка, передает «Царьград».