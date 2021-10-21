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WSJ: США придется бороться с Россией и Китаем в одиночестве после «предательства» Европы
Политика
WSJ: США придется бороться с Россией и Китаем в одиночестве после «предательства» Европы
Федеральное агентство новостей

Нью-Йорк, 21 октября. Соединенным Штатам Америки придется бороться с Россией и Китаем в одиночку после «предательства» интересов коллективного Запада со стороны флагманов Евросоюза — Франции и Германии. Таким мнением поделился политический обозреватель авторитетного издания Wall Street Journal Уильям Галстон.

Лидирующие страны НАТО фактически бросили США в одиночестве на растерзание Москве и Пекину ради личных интересов, пишет политический обозреватель WSJ. Белый дом не смог заручиться поддержкой крупнейших партнеров по НАТО, и теперь они намерены сохранять нейтралитет и строить взаимовыгодный диалог и с Россией, и с Китаем. Одним из наиболее вопиющих поступков европейских стран, бьющих по интересам Вашингтона, стало завершение строительства газопровода «Северный поток — 2». Запуском «СП-2» Германия нанесет сокрушительный удар позициям США в Европе, негодует Галстон.

«Несмотря на решительные возражения США, Германия завершила строительство газопровода "Северный поток — 2", укрепив свою энергетическую зависимость от России и ослабив осажденную демократию на Украине. <...> Между тем Франция объединилась с Германией, чтобы добиться по отношению к России более примирительной позиции, чем США и большинство стран Центральной и Восточной Европы могут принять», — пишет репортер WSJ.

Федеральное агентство новостей /

Франция фигурирует в публикации Галстона тоже неспроста. Выраженная официальным Парижем готовность сотрудничать с Пекином и стремление «завлечь» его в Европу пришлись не по душе автору американского издания. Если Германия и Франция не изменят свою линию поведения, НАТО в текущем виде может попросту прекратить свое существование, резюмировал эксперт.

«На случай, если кто-то упустил суть, министр финансов (президента Франции Эммануэля. — Прим. ФАН) Макрона Бруно Ле Мэр недавно заявил: "Соединенные Штаты хотят противостоять Китаю. Европейский союз хочет привлечь Китай". Если лидеры двух самых могущественных держав Европы серьезно настроены проводить политику нейтралитета в растущей борьбе между США и Китаем, это неизбежно приведет к негативным последствиям для трансатлантических отношений», — резюмировал Уильям Галстон.

Одной из ключевых проблем современного геополитического противостояния России со странами коллективного Запада стал энергетический кризис, охвативший страны Старого света. По мнению аналитиков издания Wall Street Journal, России и ее президенту Владимиру Путину даже не пришлось ничего делать — США и Европа, погнавшиеся за «зеленой альтернативой», сами привели Москву к триумфу.

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