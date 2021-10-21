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Путин заявил о нерушимости стремления россиян к стабильности и развитию

  /   Обновлено: 21 октября 2021 18:54
Общество
Путин заявил о нерушимости стремления россиян к стабильности и развитию
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Сочи, 21 октября. Жители России больше всего ценят стабильность и возможность нормально развиваться. Об этом в ходе своего выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что стремления россиян не рухнут из-за действий «революционеров».

XVIII заседание клуба «Валдай» проводится в Сочи в период с 18 по 21 октября. Эксперты из 45 стран мира обсуждают важные вопросы, касающиеся нескольких сфер общества, в том числе вопросы экономики, безопасности, международных отношений и политики. Главной темой заседания в этом году стала «Глобальная встряска — XXI: человек, ценности, государство». Как сообщалось ранее, в ходе своего выступления Путин также затронул вопросы, касающиеся прав мужчин и женщин.

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Владимир Путин выступление клуб валдай
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