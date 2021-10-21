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Модель Алена Шишкова прогулялась в пальто в дутую клетку и кепке
Шоу-бизнес
Модель Алена Шишкова прогулялась в пальто в дутую клетку и кепке
instagram.com  /  @missalena.92

Москва, 21 октября. Бывшая девушка рэпера Тимати, модель Алена Шишкова в последнее время выкладывает все больше фотографий в свой Instagram. На них она часто одета в уличном стиле. Последняя публикация не стала исключением, пишет Teleprogramma.pro.

Стилист издания Никита Карстен обратил внимание, что тем, кто активно следит за модой, стоит присмотреться к новому луку знаменитости.

«На Алене очень стильный лук, начиная с кисельно-белых кед, и я считаю, что каждый любитель белой обуви должен так следить за своей. Сейчас очень популярен оттенок приглушенных цветов, как на Алене — серо-голубой. Не стоит бояться, что вы в нем как-то потеряетесь. Можно его разбавить черным либо поступить как Алена. Она добавила в него молочно-бежевый оттенок. Алена выбрала актуальный фасон дутого пальто.

Стилист предложил обратить внимание на размер клетки. По его мнению, если бы она была больше, то стала бы полнить Шишкову.

Никита призвал всех внимательно следить за соотношением пропорций тела и узоров на одежде. По мнению эксперта, Алена идеально подобрала сумку ультрамодного фасона Bottega с золотой цепью.

«Подобный аксессуар можно внедрить в любой образ — как в спорт, так и в вечерний. Фасон очень универсальный. За счет того, что это кожа, можно играть как угодно», — уверен стилист.

Карстен также отметил, что и головной убор Шишковой удалось идеально подобрать по цветовой гамме. По его мнению, если кепки вам не идут, то заменить их можно вытянутой вязаной шапкой того же оттенка или подобрать головной убор под пальто.

«Такую шапку нужно носить так: не сильно надевать на голову, чуть приспуская. По обуви: можно заменить на ботильоны или ботфорты на тракторной подошве, если хотите утеплиться. В целом образ классный, модный и лаконичный. Настоящая инстадива», — похвалил модный эксперт бывшую возлюбленную Тимати.

Ранее сообщалось, как Алена Шишкова посмеялась над новой девушкой Тимура Юнусова.

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