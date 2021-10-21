Экологи из ООН сообщили о попытках давления со стороны Саудовской Аравии

Эр-Рияд, 21 октября. Саудовская Аравия, Бразилия, Аргентина и Австралия пытаются оказать давление на ученых из Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), чтобы скорректировать некоторые из формулировок доклада ООН на эту тему. Об этом сообщает BBC со ссылкой на утечку информации, произошедшую накануне саммита COP26 в Глазго.

Экологам, которые сейчас готовят доклад о текущей ситуации в области борьбы с климатическими изменениями, поступило более 32 тысяч предложений и замечаний от различных правительств и компаний. Несмотря на то, что в большинстве случаев эти послания являются конструктивными, часть из них представляет собой попытки нескольких сторон лоббировать свои интересы в данном вопросе.

Например, Эр-Рияд, который является одним из крупнейших поставщиков нефти, и Канберра, крупный экспортер угля, требуют приуменьшить в документах значимость отказа от ископаемого топлива. Также саудовское министерство нефти попросило удалить из доклада вывод о необходимости скорейшего перехода на источники энергии с нулевым выбросом углерода, а один из австралийских чиновников отверг идеи о закрытии угольных электростанций.

В свою очередь, Бразилия и Аргентина, два крупнейших экспортера говядины и кормовых культур для животных, выступают против доказательств того, что сокращение потребления мяса снизит выбросы парниковых газов. Тем не менее МГЭИК подчеркнула намерение противостоять такому лобби и отказалась принимать подобные пожелания к исполнению.

Саудовский экопроект

Саудовская Аравия требует искажения некоторых формулировок и доказательств необходимости отказа от использования нефтепродуктов, в то время как само королевство по инициативе наследного принца Мухаммада бин Салмана Аль Сауда запустило широкомасштабный проект Saudi Green. Примечательно, что в сообщении на главной странице официального сайта руководство программы «отвергает ложный выбор между сохранением экономики и защитой окружающей среды», но попытки давления на ученых из ООН кажутся ничем иным, как желанием сохранить доходы от продажи нефти в ущерб экологии.

The inaugural Middle East Green Initiative Summit in #Saudi Arabia will convene more than 20 heads of state from across the region to endorse targets for shared environmental commitments, it has been announced.https://t.co/Qn0ZatJIUc — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 20, 2021

Целью проекта Saudi Green называется снижение уровня углерода в воздухе путем сокращения выбросов на 60% и озеленения территории: в рамках программы планировалось посадить на Аравийском полуострове 10 миллиардов деревьев. Также это поможет в борьбе с опустыниванием, которое угрожает большей части страны.

On the world energy day, we encourage to work together to help transition from unsustainable energy sources to renewable Energy, aligned with the Saudi vision 2030 aiming to build a sustainable future in the kingdom. #Algihazholding #Energy_sustainability #SaudiVision2030 pic.twitter.com/vpeYG0QEdN — Algihaz Holding الجهاز القابضة (@algihazholding) October 21, 2021

Кроме того, власти активно пытаются развивать добычу энергии из возобновляемых источников. Данная инициатива одновременно укладывается в концепции Saudi Green и Saudi Vision-2030 — второго крупномасштабного государственного проекта, призванного диверсифицировать экономику страны и снизить ее зависимость от экспорта энергоносителей. Однако многие эксперты в настоящее время критикуют подобные замыслы и считают недостижимыми поставленные в рамках данной программы цели. Например, увеличение продаж «ненефтяной» продукции за рубеж более чем в три раза и выход в топ-15 мировых экономик на фоне пандемии и нынешних финансовых сложностей в королевстве представляется затруднительным.