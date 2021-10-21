Вице-премьер Марат Хуснуллин поддержал инфраструктурные проекты Марий Эл

Йошкар-Ола, 21 октября. Сегодня на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации глава Марий Эл Александр Евстифеев представил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину инфраструктурные проекты республики.

Глава региона, как сообщает «Медиапоток», прокомментировал участие Марий Эл в отборе проектов для получения бюджетных кредитов, которые будут направлены на улучшение инфраструктуры республики. Всего Республика Марий Эл направила на рассмотрение три проекта, общая сумма которых составила 1 миллиард и 345 миллионов рублей.

Два проекта направлены на развитие тех территорий, которые недавно подверглись массовой жилищной застройке. По ним планируется строительство бульвара 75-летия Победы в Медведево и рекреационной зоны по улице Чернякова между Медведево и Йошкар-Олой. На первый проект потребуется 382,4 миллиона рублей, на второй — 319,7 миллиона рублей.

«Строительство улично-дорожной сети необходимо для обеспечения транспортной и пешеходной доступности новых микрорайонов. Реализация проектов обеспечит строительство более 460 тысяч квадратных метров жилья. Проектно-сметная документация по объектам разработана, положительные заключения госэкспертизы получены», — акцентировал глава Марий Эл.

Третий проект посвящен строительству нового пассажирского терминала в Йошкар-Оле. Реализация данного проекта началась в 2020 году в рамках индивидуальной программы развития республики с предусмотренным объемом финансирования в 740 миллионов рублей. По результатам разработки проектно-сметной документации стоимость строительства составила 1 миллиард 476 миллионов рублей.

Члены комиссии по региональному развитию в Российской Федерации во главе с заместителем председателя Правительства России Маратом Хуснуллиным поддержали инфраструктурные проекты Республики Марий Эл.

Ранее ФАН сообщал, что общая сумма кредитов на развитие инфраструктуры регионов РФ составляет 328,2 миллиарда рублей. Деньги будут направлены на развитие инфраструктуры, необходимой для строительства жилья, повышения качества городской среды и обеспечения новых рабочих мест.