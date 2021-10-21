Главные новости дня: 21 октября

Новый вариант коронавируса «дельта» AY.4.2 обнаружили в России

По словам специалистов Роспотребнадзора, новый вариант может начать вытеснять старые версии. Однако все еще остается шанс, что новый вариант не будет широко распространяться. В таком случае скачка заболеваемости не произойдет, отметили в ведомстве.

Собянин объявил нерабочие дни в Москве с 28 октября

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал нерабочие дни в российской столице. В городе вводится ряд новых ограничений. Например, в столице закрываются все непродовольственные магазины, кроме аптек и тех, которые реализуют товары первой необходимости. Также не будут работать кафе и рестораны.

В Вологде похоронили убитую девятилетнюю школьницу

Девятилетнюю вологжанку, которая была зверски убита накануне, похоронили на Козицинском кладбище. Родственники и десятки неравнодушных горожан принесли на могилу девочки цветы и игрушки.

Москвичка намеренно заразила себя коронавирусом и умерла

Жительница Москвы в надежде переболеть коронавирусом в легкой форме намеренно пошла к больной подруге вместе с детьми. Она заболела и до последнего откладывала визит к врачу. В итоге женщина скончалась.

Минпросвещения объявит дополнительные школьные каникулы с 30 октября по 7 ноября

Министерство просвещения РФ планирует ввести дополнительные каникулы в российских школах. Об этом сообщил источник в ведомстве. Согласно текущему графику школьных каникул, учащиеся должны были отправиться на отдых с 15 ноября.

Федеральное агентство новостей /

Мантуров: основные предприятия продолжат работу в период нерабочей недели

Глава Минпромторга сообщил, что системообразующие предприятия, в числе которых продуктовый ритейл и компании, задействованные в выпуске и поставках антиковидной продукции, продолжат свою работу на каникулах.

Работу второго энергоблока остановили на Ростовской АЭС из-за утечки пара

Сотрудники АЭС оперативно остановили работу второго энергоблока, его поставили на ремонт. Отмечается, что ЧП не отразилось на радиационной обстановке в районе станции. Источник ФАН сообщил, что причиной утечки пара стал дефект сварного шва в одном из трубопроводов.

Захарова указала на методы холодной войны НАТО в отношениях с Россией

Россия должна понимать, что Североатлантический альянс системно разрушал отношения с государством, отдавая предпочтение логике холодной войны, заявила официальный представитель МИД РФ. Так она прокомментировала отказ генсека НАТО Йенса Столтенберга приводить доказательства «разведывательной» деятельности высланных из Брюсселя российских дипломатов.

Путин: Россия призывает другие страны работать сообща для борьбы с пандемией

Россия призывает другие страны отбросить неуместные амбиции и начать работать сообща, в том числе для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Россиянка Ангелина Мельникова выиграла золото в личном многоборье на ЧМ в Японии

Российская спортсменка стала лучшей на Чемпионате мира в личном многоборье. Мировое первенство проходило в японском городе Китакюсю. Награда стала долгожданной для россиянки, поскольку долгое время до этого она завоевывала лишь бронзовые и серебряные призы.