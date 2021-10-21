Путин назвал революцию путем усугубления кризиса

Сочи, 21 октября. Революция в любом государстве является путем усугубления кризиса, а не способом выйти из него, рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин.

По словам лидера страны, Советский Союз не вступил вовремя на путь гибких, но продуманных образований. Таким образом СССР стал жертвой догматиков разного толка, подчеркнул Путин. Соответствующим заявлением российский президент поделился во время пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в Сочи.

«Революция — путь усугубления кризиса, а не выхода из него», — уточнил Путин.

Ранее во время выступления он рассказал, что Россия должна развиваться стабильно, а ее лимит на революции исчерпан. По словам главы государства, все должно гарантировать интересы людей.