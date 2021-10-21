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Читатели Newsweek призвали США забыть о Крыме, чтобы не потерять Аляску
Политика
Читатели Newsweek призвали США забыть о Крыме, чтобы не потерять Аляску
wikipedia.org  /  Frank K./CC BY 2.0

Вашингтон, 21 октября. Читатели американского издания Newsweek неожиданно отреагировали на заявление министра обороны США Ллойда Остина по поводу принадлежности Крыма и территориальной целостности Украины, которое он сделал во время визита в Киев.

Так, посвященная приезду Остина в украинскую столицу статья вызвала неожиданную волну критики в адрес американских властей. В публикации говорилось, что в ходе общения с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Пентагона поддержал главные тезисы Киева в отношении Крыма и конфликта в Донбассе, передает «Экономика сегодня».

Некоторые читатели заявили, что Вашингтону лучше забыть о Крыме, чтобы не потерять Аляску. Они поддержали жителей российского полуострова, а также призвали представителей Белого дома тщательно изучить ситуацию вокруг референдума в Крыму, который всегда был частью России.

«Крым исторически — это Россия, и крымчане после американского переворота в 2014 году, когда к власти на Украине пришло враждебное русофобское правительство, захотели вернуться в Россию», — написал один из комментаторов.

Федеральное агентство новостей /

Многие советовали США не лезть на рожон и оставить навсегда тему Крыма. По словам американцев, дальнейшие антироссийские выпады могут привести к потере уже американских территорий.

«А если Россия потребует вернуть Калифорнию с Аляской, чем отвечать будем? Тем более, что, если кризис будет углубляться, эти штаты и сами могут вопрос ребром поставить. Забудьте уже об Украине», — написал один из пользователей.

Ранее политолог Евгений Сатановский заявил, что западные военные могут превратиться в корм для рыб, если продолжат провокации у Крыма. Он также добавил, что Запад может даже не пытаться поднимать «крымский вопрос», передает «Царьград».

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сша пентагон аляска
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