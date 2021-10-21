Тестирование подростков на наркотики в российских школах проводится раз в год на добровольной основе и только с согласия родителей или самого ученика. Такая проверка — хорошее подспорье в профилактике наркомании среди подростков. Но соглашаются на нее немногие: и ученики, и их родители боятся больше огласки, чем самого результата. Страх быть заклейменным встает настоящей преградой, из-за которой ученики боятся сдавать тест на наркотики. Об этом корреспонденту ФАН рассказала лидер общественного движения «Мир без наркотиков» Ганна Морозова.

«Важный момент в таком тестировании — анонимность. Для подростков, которые еще колеблются: пробовать или нет, тестирование может стать останавливающим фактором. Однако здесь важно, чтобы подросток не попал в ситуацию, когда его заклеймят фактом употребления наркотиков», — сказала она.

Для обеспечения анонимности, по мнению представителя «Мира без наркотиков», тестирование должно проводиться сторонним органом, не имеющим никакого отношения к школе, а о результате необходимо сообщать родителям напрямую.

«Когда о положительном результате узнают учителя, в коллективе это все равно будет как-то обсуждаться и клеймиться. О результатах тестирования в первую очередь должны знать родители. Ведь родители зачастую не знают и даже не догадываются о том, что их ребенок употребляет запрещенные вещества. А потом он на их глазах умирает от передозировки. Это ужасно. Поэтому лучше узнать правду о ребенке вовремя и преломить ситуацию», — добавила Морозова.

Многие родители, по ее признанию, боятся таких тестирований именно из-за сомнения в анонимности процедуры. Хотя это помогло бы вовремя протянуть руку помощи детям, которые из любопытства или за компанию уже попробовали наркотики, но еще не понимают, к чему это может привести.