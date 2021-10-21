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Путин сравнил потери от пандемии коронавируса с Первой мировой войной

  /   Обновлено: 21 октября 2021 18:32
Общество
Путин сравнил потери от пандемии коронавируса с Первой мировой войной
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 21 октября. Российский лидер Владимир Путин прокомментировал смертность людей от пандемии коронавируса в рамках пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин принимает участие в заседании на тему «Ответственность за будущее и мировое лидерство». В рамках мероприятия он прокомментировал показатели смертности среди людей, зараженных COVID-19.

«Потери от пандемии превосходят потери от Первой мировой войны», — заявил Путин.

Актуальную информацию о распространении новой инфекционной болезни можно смотреть на официальном сайте стопкоронавирус.рф. Специалисты ежедневно обновляют данные.

Российский лидер в ходе пленарного заседания в Сочи заявил, что не болел коронавирусом. Владимир Путин своевременно вакцинировался.

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