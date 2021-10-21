Путин назвал нынешнее состояние мира продуктом неудачи холодной войны

Сочи, 21 октября. Доминирование стран Запада в мировых делах уступает место более разнообразной системе, рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Соответствующее заявление глава государства сделал во время пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в Сочи.

«Нынешнее состояние мира — продукт неудачи холодной войны», — подчеркнул российский президент.

Путин добавил, что прежде война, проигранная одним государством, означала победу другого. Однако сейчас все иначе, кто бы ни взял верх, война не прекращается и меняет форму, заявил президент России.

Ранее глава государства во время заседания рассказал, что кризис в мире является концептуальным. По его словам человечество живет в эпоху перемен, которые становятся все глубже и фундаментальнее.