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Путин назвал нынешнее состояние мира продуктом неудачи холодной войны
Политика
Путин назвал нынешнее состояние мира продуктом неудачи холодной войны
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Сочи, 21 октября. Доминирование стран Запада в мировых делах уступает место более разнообразной системе, рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Соответствующее заявление глава государства сделал во время пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в Сочи.

«Нынешнее состояние мира — продукт неудачи холодной войны», — подчеркнул российский президент.

Путин добавил, что прежде война, проигранная одним государством, означала победу другого. Однако сейчас все иначе, кто бы ни взял верх, война не прекращается и меняет форму, заявил президент России.

Ранее глава государства во время заседания рассказал, что кризис в мире является концептуальным. По его словам человечество живет в эпоху перемен, которые становятся все глубже и фундаментальнее.

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