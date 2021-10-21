Центробанк получит полномочия для предотвращения кредитного перегрева на рынке

Москва, 21 октября. Российский регулятор сможет вводить количественные ограничения по выдаче потребительских кредитов. Новые полномочия должны помочь Центробанку предупреждать возникновение кредитного перегрева в финансовом секторе, сообщает РБК.

Банк России сможет утверждать прямые ограничения на выдачу необеспеченных кредитов, следует из законопроекта, который Госдума приняла в первом чтении на заседании 21 октября.

«Целью законопроекта является предотвращение накопления рисков заемщиками и замедление чрезмерного роста необеспеченного потребительского кредитования», — говорится в пояснительной записке.

Регулятор получит право принимать дифференцированные решения в зависимости от вида финансовых организаций, характеристик займов и банковских лицензий.

Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Александр Родионов ранее констатировал, что банки по-прежнему охотно оформляют ипотечные кредиты, хотя риск невыплат по ним особенно велик.

Недавний опрос показал, что каждый пятый работодатель проверяет кредитные истории кандидатов при устройстве на работу. Величина и длительность просроченной задолженности могут стать основанием для отказа в трудоустройстве, цитирует телеканал «Санкт-Петербург» аналитика ГК «Фенам» Алексея Коренева.