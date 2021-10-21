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Центробанк получит полномочия для предотвращения кредитного перегрева на рынке

  /   Обновлено: 21 октября 2021 18:14
Экономика
Центробанк получит полномочия для предотвращения кредитного перегрева на рынке
wikipedia.org  /  NVO/CC BY 2.5

Москва, 21 октября. Российский регулятор сможет вводить количественные ограничения по выдаче потребительских кредитов. Новые полномочия должны помочь Центробанку предупреждать возникновение кредитного перегрева в финансовом секторе, сообщает РБК.

Банк России сможет утверждать прямые ограничения на выдачу необеспеченных кредитов, следует из законопроекта, который Госдума приняла в первом чтении на заседании 21 октября.

«Целью законопроекта является предотвращение накопления рисков заемщиками и замедление чрезмерного роста необеспеченного потребительского кредитования», — говорится в пояснительной записке.

Регулятор получит право принимать дифференцированные решения в зависимости от вида финансовых организаций, характеристик займов и банковских лицензий.

Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Александр Родионов ранее констатировал, что банки по-прежнему охотно оформляют ипотечные кредиты, хотя риск невыплат по ним особенно велик.

Недавний опрос показал, что каждый пятый работодатель проверяет кредитные истории кандидатов при устройстве на работу. Величина и длительность просроченной задолженности могут стать основанием для отказа в трудоустройстве, цитирует телеканал «Санкт-Петербург» аналитика ГК «Фенам» Алексея Коренева.

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