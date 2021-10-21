Активистка Ломова увидела пропаганду наркотиков в культовой песне рок-группы Агата Кристи

Санкт-Петербург, 21 октября. Участницей беседы в медиацентре «Патриот» на тему пропаганды наркотических веществ в Сети и массовой культуре стала лидер общественного движения «Мир без наркотиков» Мария Ломова. Спикер заявила, что в культовой песне рок-группы Агата Кристи «Опиум» есть пропаганда запрещенных веществ, напомнив, что за этим должна «следить» цензура.

Поводом к беседе послужило недавнее решение Зюзинского суда Москвы, в соответствии с которым блогеру Юрию Дудю было предписано выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в одном из своих интервью. Речь идет о беседе с украинским видеоблогером Иваном Рудским, в которой последний рассказывал о своем опыте употребления запрещенных веществ.

Говоря об отечественной музыкальной культуре, сразу вспоминается песня российской рок-группы Агата Кристи «Опиум». В числе прочих в творении братьев Самойловых есть строки «давай вечером с тобой встретимся, будем опиум курить». Мария Ломова заявила, что к подобному высказыванию следует относиться определенным образом.

«Да, конечно, это пропаганда, такого не должно быть <...> Я согласна, что должна существовать цензура в этом плане», — завила гостья «Патриота».

Современный мир и, в частности, населяющие его люди не терпят ограничений свободы. Однако, если законом предусмотрен запрет на распространение наркотических веществ в России, то меры по предотвращению пагубной пропаганды должны предприниматься, резюмировала Ломова.