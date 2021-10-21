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Путин: капитализм себя исчерпал
Экономика
Путин: капитализм себя исчерпал
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 октября. Существующая модель капитализма не подходит для нынешнего мира. Такое мнение высказал президент россии Владимир Путин. Он сказал об этом в ходе своего выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Нынешний капитализм порождает противоречия, которые не может разрешить. Так считает российский лидер.

«Все говорят о том, что существующая модель капитализма, а этом сегодня основа общественного устройства в подавляющем числе стран, исчерпала себя. В ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий», — сказал глава государства.

Президент встречается с участниками дискуссионного клуба в очном формате, но с соблюдением определенных ковидных ограничений.

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