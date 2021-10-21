Вклады Германии в российские СМИ и НКО становятся больше

МИД Германии намерен усилить поддержку СМИ и НКО в странах Восточного партнерства и России. Таким образом, ФРГ станет одним из лидеров по вливанию денежных средств в российские некоммерческие организации.

В сентябре 2021 года на сайте МИД Германии появилась обновленная программа расширения сотрудничества с гражданскими сообществами других стран, в том числе России. ФРГ намерена спонсировать проекты, нацеленные на совместную работу немецких и российских структур в целях «трансформации и интеграции». Кроме того, в Германии хотят усилить вливания в СМИ в рамках борьбы с «дезинформацией».

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Помимо России, программа действует в странах Восточного партнерства, к которым относятся Азербайджан, Армения, Республика Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина. В реализации проекта предусмотрено участие также французских и польских НКО.

Подача эскизных проектов завершилась 15 октября 2021 года, промежуточные результаты подведут в начале 2022 года. Победители смогут приступить к освоению средств ориентировочно летом следующего года. Работа должна быть завершена в течение года, но возможны исключения — например, для проектов ВУЗов, выходящих за рамки семестра.

Суммы возросли в два раза

В обновленной программе МИД Германии суммы, которые выделят на проекты, существенно увеличились. Ранее минимальный размер поддержки составлял около 900 тысяч рублей. Новая программа поднимает эту сумму до 1,7 млн рублей, то есть фактически в два раза. При этом максимальные объемы финансирования не ограничены.

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На выделение средств могут рассчитывать представители гражданского общества, то есть субъекты, которые не относятся к государственной власти и бизнесу. Это СМИ, фонды (в том числе политические), ассоциации, ВУЗы, молодежные объединения, а также деятели культуры и блогеры. Авторы программы подчеркивают, что гражданское общество — важный партнер государственной власти и поэтому должно активно влиять на изменения в стране.

«Программа по расширению сотрудничества с гражданским обществом стран Восточного партнерства и России позволяет организациям гражданского общества и участвующим в их работе гражданам играть центральную роль и выступать в качестве важных партнеров государственной власти, а также поддерживать продолжающиеся трансформационные процессы в данных странах», — сообщают в МИД ФРГ.

Германия научит СМИ России выпускать фейки?

Большое внимание в программе уделяется работе с представителями прессы, в том числе с журналистами-расследователями. В ФРГ намерены в 2022 году усилить финансирование так называемых «независимых медиаресурсов».

В планах Германии — поддержать и образовательные программы, программы повышения квалификации для журналистов, блогеров и других представителей СМИ, а также выделить средства на их стажировку в Германии. На помощь могут рассчитывать также проекты по укреплению медиаграмотности, например, посредством мероприятий в школах, университетах или в области политического образования. Цель — «создание и расширение многообразия в области информации, мнений, СМИ». При этом приоритет отдается «противодействию дезинформации».

О редакционной политике изданий, которые готовы поддержать в МИД ФРГ, можно судить по государственной вещательной организации Deutsche Welle (DW). СМИ находится в поле зрения комиссии Госдумы по иностранному вмешательству с 2019 года. По словам председателя комиссии Василия Пискарева, DW была неоднократно замечена в выпуске фейков, направленных на вмешательство во внутренние дела нашей страны.

Ранее ФАН писал о намерении немецких НКО финансово поддержать российских журналистов. В августе 2021 года как минимум два фонда, n-ost (Netzwerk für Osteuropa-Berichterstattung) и «Декабристы» (Dekabristen e.V.), объявили гранты для расследователей из России. Сотрудников прессы пообещали научить работать по «западным стандартам» без ограничений в деньгах, а также выделить средства на запуск новых СМИ.

Особое внимание — к селам и регионам

Показательно, что «Декабристы» заинтересованы в работе с российскими регионами наряду с другими западными НКО, в том числе немецким Фондом Белля. Аналогичный интерес демонстрирует также программа МИДа Германии, особенно выделяя работу с селами. Отметим, что регионализм представляет собой мягкую форму сепаратизма и может быть использован для ослабления страны.

«Федеральное правительство стремится избежать чрезмерной концентрации на проектах в столицах и крупных городах и предоставить как можно более широкому кругу представителей гражданского общества возможность для установления контактов как между собой, так и с участниками в Германии. Поэтому Федеральное правительство уделяет особое внимание проектам, осуществляемым в сельской местности и регионах целевых стран программы», — говорится в программе.

В ней также указывается, кому будет отдан приоритет при отборе участников. Это уязвимые группы, в том числе женщины, а также молодежь. Аналогичные приоритеты и у немецких НКО: Фонда Белля, партии «Зеленых», Фонда Эберта, Социал-демократической партии Германии и других.

Федеральное агентство новостей /

Ряд проектов при поддержке Германии уже реализуется. С помощью немецких МИД и НКО запущена программа «Права человека и партнерства для достижения Целей устойчивого развития» по обучению правозащитников из России и Белоруссии. Проект выполняется НКО «Декабристы» и предполагает тренинги, налаживание новых партнерских отношений, а также повышение осведомленности общества о правах человека. В ноябре в рамках программы пройдет мероприятие в Санкт-Петербурге.

Нарастить присутствие по «американскому» образцу

Схему вмешательства в дела России путем поддержки СМИ и НКО активно используют Соединенные Штаты. Известна роль Стэнфордского университета в обучении журналистов и финансировании СМИ своих выпускников. Ряд связанных со Стэнфордом расследователей и их изданий были признаны в России иноагентами (Роман Анин, Михаил Рубин1, «Важные истории»2, The Insider3 (СМИ, включенные в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, а также приравненные к ним физические лица) и нежелательными («Проект.медиа»4) организациями.

Некоторые связанные с США СМИ и НКО нацелены не только на работу в Москве и Санкт-Петербурге, но и на охват регионов. О продолжении работы на территории РФ фонда NED5 (National Endowment for Democracy6, признано в РФ нежелательной организацией) стало известно после устроенного Вованом и Лексусом пранка вице-президента организации Барбары Хейг. Она призналась, что NED «пустила корни даже в провинциях, в областях, за пределами Москвы, очень глубоко и широко».

Широкую сеть филиалов в городах России имеет также «Мемориал»7 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России). Развернутой региональной сеткой располагает финансируемое правительством США «Радио Свобода»2 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), о проблемах регионов пишут созданный «Мемориалом» «Кавказский узел» (СМИ, включенные в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), интернет-журнал «7х7» и другие.

Судя по всему, Германия намерена наращивать присутствие в РФ по «американскому» образцу. У страны есть преимущества — на политическую активность ее фондов в РФ обратили внимание лишь недавно, и их работа еще не осложнилась внесением в реестры иноагентов и нежелательных организаций.

Германия становится одним из лидеров по вливанию денежных средств в российские СМИ и НКО, при этом большое внимание уделено работе с регионами, что является потенциально опасным. Федеральное агентство новостей просит комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России и ее руководителя Василия Пискарева обратить внимание на увеличение финансирования российских НКО со стороны Германии.

1 Иностранный агент.

2 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

3 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

4 Признано нежелательным в России.

5 Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ

6 Признан нежелательной организацией в России.

7 Организация, выполняющая функции иностранного агента