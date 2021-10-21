Путин заявил, что кризис продовольствия в мире будет усугубляться

Сочи, 21 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что мировой кризис продовольствия продолжит усугубляться. Не исключено также, что он может достичь крайних форм.

Владимир Путин в четверг, 21 октября, принимает участие в пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». В прошлом году российский лидер выступал по видеосвязи, а в 2021-м он прибыл в Сочи. Главной задачей международного клуба, основанного в 2004 году, организаторы называют содействие открытому диалогу между политиками, журналистами и общественными деятелями.