Владимир Путин назвал кризис в мире концептуальным и цивилизованным

Москва, 21 октября. Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». В рамках мероприятия он назвал кризис в мире концептуальным.

Путин заявил, что человечество живет в эпоху перемен, которые становятся все глубже и фундаментальнее.

«Кризис, с которым мир сейчас имеет дело, концептуальный, цивилизационный», — подчеркнул Владимир Путин.

По мнению российского лидера, нужно противостоять опасностям, но упускать возможности даже в период кризиса нельзя.

Глава России считает, что существующая модель капитализма не подходит современному миру. Об этом он заявил в рамках мероприятия в Сочи.