Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 18:36
18:36
Общество
Путин удивился восприятию Запада традиционных семейных ценностей
18:35
Политика
Путин предложил составить реестр вызовов и угроз на уровне ООН
18:35
Общество
Как получить QR-код в Петербурге, что делать неофициально переболевшим COVID-19
18:33
Происшествия
В Ростовской области опекунша держала 14-летнюю девочку в подвале
18:32
Армия
NI: боевой флот НАТО ожидает печальная участь в случае войны с Россией в Черном море
18:32
Общество
Путин назвал фантасмагорией дискуссию о правах мужчин и женщин на Западе
18:30
Весь мир
ООН и Совместный военный комитет Ливии обсудили вопросы безопасности в стране
18:30
Общество
Путин назвал абсурдными современные методы борьбы с расизмом
18:29
Политика
Путин: Россия будет придерживаться принципам разумного консерватизма в формировании подходов
18:28
Происшествия
Следователи будут добиваться ареста активистки Смирновой по делу об оправдании терроризма
Все новости

Владимир Путин назвал кризис в мире концептуальным и цивилизованным

  /   Обновлено: 21 октября 2021 18:30
Общество
Владимир Путин назвал кризис в мире концептуальным и цивилизованным
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 21 октября. Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». В рамках мероприятия он назвал кризис в мире концептуальным.

Путин заявил, что человечество живет в эпоху перемен, которые становятся все глубже и фундаментальнее.

«Кризис, с которым мир сейчас имеет дело, концептуальный, цивилизационный», — подчеркнул Владимир Путин.

По мнению российского лидера, нужно противостоять опасностям, но упускать возможности даже в период кризиса нельзя.

Глава России считает, что существующая модель капитализма не подходит современному миру. Об этом он заявил в рамках мероприятия в Сочи.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Владимир Путин назвал кризис в мире концептуальным и цивилизованным
путин мир кризис
Комментировать