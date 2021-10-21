Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 18:36
18:35
Политика
Путин предложил составить реестр вызовов и угроз на уровне ООН
18:35
Общество
Как получить QR-код в Петербурге, что делать неофициально переболевшим COVID-19
18:33
Происшествия
В Ростовской области опекунша держала 14-летнюю девочку в подвале
18:32
Армия
NI: боевой флот НАТО ожидает печальная участь в случае войны с Россией в Черном море
18:32
Общество
Путин назвал фантасмагорией дискуссию о правах мужчин и женщин на Западе
18:30
Весь мир
ООН и Совместный военный комитет Ливии обсудили вопросы безопасности в стране
18:30
Общество
Путин назвал абсурдными современные методы борьбы с расизмом
18:29
Политика
Путин: Россия будет придерживаться принципам разумного консерватизма в формировании подходов
18:28
Происшествия
Следователи будут добиваться ареста активистки Смирновой по делу об оправдании терроризма
18:25
Весь мир
Байден готовит новые налоги для самых богатых граждан США
Все новости

Байден готовит новые налоги для самых богатых граждан США
Весь мир
Байден готовит новые налоги для самых богатых граждан США
Global Look Press  /  Al Drago - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Вашингтон, 21 октября. Администрация Байдена рассматривает новый возможный источник финансирования масштабной инфраструктурной программы. Об этом президент США сообщил в ходе визита в свой родной город Скрантон, штат Пенсильвания.

По мнению команды Белого дома, для получения дополнительного финансирования инфраструктурного плана необходимо повысить налоги для самых богатых американцев. Речь идет о налогообложении доходов, полученных с биржевых активов. По словам представителей администрации, этот налог затронет около тысячи самых богатых американцев, чье состояние превышает 1 млрд долларов.

Этот шаг должен быть принят в дополнение к ранее озвученным планам по увеличению налогов для крупных корпораций, которые Демократы планируют повысить с нынешних 21% до 26,5%, а также увеличению ставки налогообложения на доходы граждан, которые зарабатывают больше 400 тыс. долларов в год. Они будут отчислять в федеральный бюджет 39,6% своих прибылей.

В то же время некоторые члены команды Байдена считают, что в случае введения «налога на миллиардеров», ставку корпоративного налога можно оставить на текущем уровне, что позволит снизить градус напряженности с Республиканской партией, представители которой в своем большинстве выступают против повышения налогов на доходы корпораций.

Авторы законопроекта считают, что «налог на миллиардеров» поможет продемонстрировать избирателям, что богатые принимают равное участие в формировании бюджета.

Сообщение об изменениях в налоговой системе появились на фоне прогресса, который был достигнут демократами в переговорах, касающихся инфраструктурного плана Байдена. Лидеры партии сообщили, что им наконец-то удалось согласовать основные параметры законопроекта, хотя для этого потребовалось урезать его расходную часть, сократив ее с изначально запланированных 3,5 триллионов долларов до 2 триллионов.

Демократы вынуждены урезать инфраструктурный план Байдена до 2 трлн долларов
Global Look Press / Al Drago - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency

Если законопроект будет все же принят, это откроет возможности для увеличения потолка государственного долга, дедлайн по голосованию за который истекает в начале декабря.

Впрочем, сообщение о новых налогах для самых богатых американцев можно считать холостым выстрелом, который должен отвлечь внимание американцев от проблем в экономике, роста цен и принудительной вакцинации. Учитывая недавний офшорный скандал, в ходе которого расследователи выявили многочисленные налоговые гавани, преспокойно работающие на территории США, можно поставить под сомнение эффективность новых налоговых мер: крупный капитал может перекочевать в офшорные компании и в таком случае оплачивать программу Байдена придется обычным американцам.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Байден готовит новые налоги для самых богатых граждан США
сша налоги миллиардеры
Комментировать