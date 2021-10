Байден готовит новые налоги для самых богатых граждан США

Вашингтон, 21 октября. Администрация Байдена рассматривает новый возможный источник финансирования масштабной инфраструктурной программы. Об этом президент США сообщил в ходе визита в свой родной город Скрантон, штат Пенсильвания.

По мнению команды Белого дома, для получения дополнительного финансирования инфраструктурного плана необходимо повысить налоги для самых богатых американцев. Речь идет о налогообложении доходов, полученных с биржевых активов. По словам представителей администрации, этот налог затронет около тысячи самых богатых американцев, чье состояние превышает 1 млрд долларов.

