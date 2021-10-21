Байден готовит новые налоги для самых богатых граждан США

Вашингтон, 21 октября. Администрация Байдена рассматривает новый возможный источник финансирования масштабной инфраструктурной программы. Об этом президент США сообщил в ходе визита в свой родной город Скрантон, штат Пенсильвания.

По мнению команды Белого дома, для получения дополнительного финансирования инфраструктурного плана необходимо повысить налоги для самых богатых американцев. Речь идет о налогообложении доходов, полученных с биржевых активов. По словам представителей администрации, этот налог затронет около тысячи самых богатых американцев, чье состояние превышает 1 млрд долларов.

He's CORRECT!

TFG did pretty much nothing except pay back rich donors & corporations with a tax break. Billion dollar companies pay less in taxes than the average worker is a major problem. Raising taxes on the rich & corporate would fix it, yet Republican block-heads voted no. https://t.co/AHWrROnkKW — Bruce Linton (@BonsLinton) October 21, 2021

Этот шаг должен быть принят в дополнение к ранее озвученным планам по увеличению налогов для крупных корпораций, которые Демократы планируют повысить с нынешних 21% до 26,5%, а также увеличению ставки налогообложения на доходы граждан, которые зарабатывают больше 400 тыс. долларов в год. Они будут отчислять в федеральный бюджет 39,6% своих прибылей.

В то же время некоторые члены команды Байдена считают, что в случае введения «налога на миллиардеров», ставку корпоративного налога можно оставить на текущем уровне, что позволит снизить градус напряженности с Республиканской партией, представители которой в своем большинстве выступают против повышения налогов на доходы корпораций.

Авторы законопроекта считают, что «налог на миллиардеров» поможет продемонстрировать избирателям, что богатые принимают равное участие в формировании бюджета.

Сообщение об изменениях в налоговой системе появились на фоне прогресса, который был достигнут демократами в переговорах, касающихся инфраструктурного плана Байдена. Лидеры партии сообщили, что им наконец-то удалось согласовать основные параметры законопроекта, хотя для этого потребовалось урезать его расходную часть, сократив ее с изначально запланированных 3,5 триллионов долларов до 2 триллионов.

Global Look Press / Al Drago - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency

Если законопроект будет все же принят, это откроет возможности для увеличения потолка государственного долга, дедлайн по голосованию за который истекает в начале декабря.

Впрочем, сообщение о новых налогах для самых богатых американцев можно считать холостым выстрелом, который должен отвлечь внимание американцев от проблем в экономике, роста цен и принудительной вакцинации. Учитывая недавний офшорный скандал, в ходе которого расследователи выявили многочисленные налоговые гавани, преспокойно работающие на территории США, можно поставить под сомнение эффективность новых налоговых мер: крупный капитал может перекочевать в офшорные компании и в таком случае оплачивать программу Байдена придется обычным американцам.