Фанаты Аллы Пугачевой вспомнили забавный танец Лизы Галкиной под песню матери

Москва, 21 октября. Дочь телеведущего Максима Галкина Лиза продемонстрировала мастер-класс по танцам под песню в исполнении матери, певицы Аллы Пугачевой. Поклонники звезды вспомнили трогательный летний ролик.

Алла Пугачева окунулась в семейную жизнь в браке с Максимом Галкиным после ухода со сцены. Звезда много времени посвящает воспитанию детей Лизе и Гарри. Тем не менее исполнительница редко делится с поклонниками семейными кадрами, в отличие от Галкина, который часто рассказывает подписчикам о детях и любимой супруге.

Однако фанаты Примадонны в Instagram регулярно обмениваются редкими фото и видео из закулисья жизни звезды. Недавно они вспомнили трогательный летний ролик, где Лиза Галкина станцевала вальс с собственной кофтой под мелодию, которую ей напевала мама.

«Вот, например, если у тебя нет партнера или кто-то не хочет с тобой танцевать вальс, то можно потренироваться, если у тебя есть только кофта. Берем вот так! И раз, два, три, раз, два, три!» — предложила Лиза Галкина.

Prt Scr instagram.com / @maxgalkinru

Несмотря на нежелание делиться с подписчиками семейными кадрами, Примадонна часто принимает гостей в своем особняке. Подруга певицы Лайма Вайкуле заглянула к семье артистки с подарками и продемонстрировала убранство роскошного замка, передает телеканал «360»

Среди звездных гостей Пугачевой также был Олег Газманов. Артист побывал в доме певицы и признался, что Примадонна оказалась отличной хозяйкой.