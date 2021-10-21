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Генсек ООН заявил о высоком уровне ядерной угрозы и начале новой гонки вооружений в мире
Политика
Генсек ООН заявил о высоком уровне ядерной угрозы и начале новой гонки вооружений в мире
wikipedia.org  /  U.S. Mission Photo by Eric Bridiers / Public Domain

Нью-Йорк, 21 октября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что сегодня ядерная угроза находится на самом высоком уровне.

Он также отметил, что в мире началась новая гонка вооружений. Что касается ядерной угрозы, то она находится на наивысшем за 40 лет уровне. Гутерреш отметил, что человечество сегодня сталкивается с величайшей лавиной кризисов.

«Мир катится вспять с растущей скоростью. Мы вновь видим военные перевороты, началась новая гонка вооружений, а ядерная угроза достигла наивысшей точки», — отметил он в ходе заседания Совбеза ООН.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса должны продолжать взаимодействие с Россией. По его словам, сегодня это очень необходимо, потому что в противном случае может разразиться новая холодная война или гонка вооружений.

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