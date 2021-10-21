Tesla установила новый рекорд прибыли в третьем квартале 2021 года

Пало-Альто, 21 октября. Доходы американской компании Tesla в третьем квартале выросли на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, следует из опубликованной финансовой отчетности.

За прошедшие три месяца доходы корпорации Илона Маска достигли 13,75 млрд долларов против 8,77 млрд в прошлом году. Операционная прибыль составила в общей сложности 14,6% против 9,2% в 2020-м. Чистая прибыль увеличилась почти в пять раз, до 1,6 млрд долларов, что является рекордом.

Наибольшую прибыль компании приносят продажи компактного внедорожника Model Y и четырехместного седана Model 3. За три месяца Tesla собрала почти 229 тысяч таких электромобилей, говорится в документах.

Агентство Associated Press еще в начале октября сообщало, что производитель установил новый рекорд по продажам электромобилей в третьем квартале. В период с июля по сентябрь концерн реализовал свыше 241 тысячи машин — на 72% больше аналогичного периода прошлого года.

В конце сентября журнал Forbes поставил Маска во главе списка самых богатых людей мира. Его состояние было оценено в 203,4 млрд долларов, что позволило обойти главу Amazon Джеффа Безоса (197,7 млрд), сообщает телеканал «Санкт-Петербург».