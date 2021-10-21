Издание Life выяснило, как можно уйти на удаленку даже после запрета работодателя

Смертность от COVID-19 увеличивается, в связи с чем власти активно призывают граждан соблюдать удаленный режим работы и лишний раз не рисковать. Но работодатели зачастую отказываются переводить своих сотрудников на работу из дома. Однако прецедентное дело челябинского менеджера показало, что работник все-таки может отстоять свои права на законных основаниях.

Дело челябинца Дмитрия рассматривал Седьмой кассационной суд общей юрисдикции, сообщает Life.ru. Несколько лет назад менеджер устроился в местную фирму. Во время первой волны коронавируса в прошлом году он написал заявление о переводе его на удаленный режим работы. В заявлении мужчина указал, что находится в группе риска, а работодатель не соблюдает распоряжения местных властей и не обеспечивает возможность обработки рук кожными антисептиками, контроль температуры тела работников при входе в организацию и качественную уборку. В компании также не было пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников и средств индивидуальной защиты органов дыхания.

После получения заявления кадровики и директор только посмеялись. Тогда Дмитрий уведомил, что и без их согласия будет самоизолироваться и работать удаленно. Директор отобрал у него корпоративную сим-карту и потребовал явиться на следующий день. На общем собрании он вручил сотруднику уведомление об отсутствии на рабочем месте и предложил написать заявление «по собственному желанию». Однако Дмитрий ушел домой, где обнаружил, что директор изменил его пароли от корпоративных почтовых ящиков. Через несколько дней его уволили по статье за прогулы.

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Менеджер в итоге подал в суд на компанию. Директор предоставил документы, доказывающие, что все предписанные правительством меры он якобы соблюдает, и даже пообещал привести свидетелей. Но судьи ему не поверили, отменили приказ об увольнении и восстановили Дмитрия на работе. По их мнению, сотрудник вправе отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью. Более того, работодатель полностью выплатил ему компенсацию за вынужденные прогулы, а также моральный ущерб.

«Это прецедентное дело, статья 379 Трудового кодекса, на которой Дмитрий построил свою защиту, до сих пор почти не использовалась в судах, — отметил руководитель направления «Трудовое право» компании «Николаев, Рубин и партнеры» Василий Куницын. — И теперь, согласно решению суда, даже необязательно находиться в группе риска, чтобы работать из дома. Если ваш работодатель спустя рукава относится к профилактическим мерам, то вы имеете право на удаленку. Достаточно просто написать заявление об этом».

В том случае, если сотрудник все сделает правильно с самого начала, у него есть все шансы отстоять свои трудовые права.

«Понятно, что многие работодатели почему-то всегда хотят видеть работника на рабочем месте, хотя он вполне может работать из дома. Если у вас сложилась такая ситуация, ваши шансы на выигрыш очень высоки, но помните: надо фиксировать документально каждый ваш шаг», — говорит юрист по трудовому праву Татьяна Никуленко.

Юристы советуют в подобном случае зафиксировать антиковидные нарушения в компании, официально подать заявление на удаленную работу, сделать его копию, а на претензии работодателя грамотно ответить в письменной форме.

Ранее ФАН писал, что больше 50% компаний Москвы и Петербурга используют удаленку. При этом вакансий на дистанционный формат в столице на текущий момент 6,8%, а в Санкт-Петербурге — 5,1%.