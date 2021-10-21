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Алтайский край стал одним из лидеров по росту оборотов малого бизнеса
Экономика
Алтайский край стал одним из лидеров по росту оборотов малого бизнеса
pexels.com  / 

Барнаул, 21 октября. Эксперты определили регионы-лидеры по росту оборотов малого бизнеса с февраля 2020 года по сентябрь 2021 года. В их число вошел и Алтайский край.

Как показало исследование облачного сервиса «МойСклад», значительнее всего, а именно — на 76,9%, увеличились обороты предприятий малого бизнеса в Ставропольском крае. За ним следуют Алтайский край — 49,3% и Нижегородская область — 40,8%, сообщает «Алтайская правда». Аналитики изучили обороты более чем семи с половиной тысяч российских компаний. Исследовались индивидуальные предприниматели и организации, штат сотрудников в которых не превышал 100 человек.

Возможными причинами роста эксперты считают развитие внутреннего туризма, сокращение общего числа предприятий и государственную поддержку малого бизнеса.

Ранее Правительство РФ предложило ввести выплаты в размере МРОТ на каждого занятого в сфере малого и среднего бизнеса. Такая мера направлена на поддержку предприятий, понесших убытки из-за пандемии.

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