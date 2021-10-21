Пандемия повлияла не только на приток рабочих мигрантов из стран ближнего зарубежья, но и на региональную миграцию Россиян. Жители регионов теперь не хотят ехать за длинным рублем в мегаполисы, поскольку дома — безопаснее и дешевле. Как пытаются решить эту проблему работодатели и почему люди отказываются перебираться ради работы в крупные города, корреспонденту ФАН рассказала руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга Ольга Коротеева.

По словам специалиста, межрегиональная миграция в России до пандемии была развита достаточно хорошо. Но пандемия внесла свои коррективы, люди сейчас боятся покидать насиженные места.

«Если мы говорим про россиян сегодня, то для них стала важна стабильность. Сезонная работа с достойной оплатой в том же агропромышленном секторе — это тоже хорошая история. Но люди отдают предпочтение постоянной работе с понятным графиком», — пояснила она.

Проблема подбора кадров коснулась в том числе ресторанов и общепита. Как рассказала Коротеева, были попытки найти в регионах поваров и сотрудников кухни для работы в Петербурге. Но население сейчас не верит в стабильность гостинично-ресторанного бизнеса.

«Они боятся, что в любой момент могут объявить локдаун. Поэтому предпочитают оставаться у себя дома — это безопаснее, дешевле. Поэтому можно сказать, что пандемия серьезно изменила рынок труда и повлияла на межрегиональную миграцию», — подытожила Коротеева.

Она также добавила, что многие рестораны быстрого питания готовы на первое время оплачивать жилье своим новым сотрудникам. Это, по их мнению, должно хоть как-то привлечь соискателей из регионов, тем самым ликвидировав кадровый голод.