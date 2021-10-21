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Норвежское издание Nettavisen назвало приезд Лаврова в Тромсе «визитом русского медведя»
Политика
Норвежское издание Nettavisen назвало приезд Лаврова в Тромсе «визитом русского медведя»
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Осло, 21 октября. В ходе визита главы МИД России Сергея Лаврова в Норвегию сторонам предстоит решить множество сложных задач, пишет издание Nettavisen.

Как отмечают журналисты, сам факт такой встречи — это сигнал, что россияне заинтересованы в хороших и понятных отношениях с Норвегией. В Тромсе российский министр встретится с норвежской коллегой Анникен Витфельдт, которая лишь на днях вступила в должность. Она буквально сразу же после назначения села в самолет и отправилась решать важнейший внешнеполитический проект Норвегии — отношения с Россией, указали авторы статьи.

В ходе официального визита Лавров не только поучаствует в заседании Совета Баренцева региона — форума регионального сотрудничества. В его планах — возрождение двустороннего сотрудничества с Норвегией, которое сейчас можно назвать стабильно плохим.

pixabay.com / PD

«Совсем как русский медведь, Лавров непредсказуем. Он заключает в медвежьи объятия людей, с которыми он в хороших отношениях. Но какой именно Лавров придет на встречу с Витфельдт, покажет время», — пишет Nettavisen.

По мнению журналистов, тот факт, что министры встретятся, является важным, ведь таким образом Россия показывает, что заинтересована в хороших и понятных отношениях с Норвегией.

Ранее норвежский премьер Эрна Сульберг направила королю Харальду V прошение об отставке действующего правительства. Это произошло после того, как Рабочая партия, поддерживающая активное сотрудничество с Россией, одержала победу на парламентских выборах.

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Все новости / Политика / Норвежское издание Nettavisen назвало приезд Лаврова в Тромсе «визитом русского медведя»
россия норвегия лавров
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