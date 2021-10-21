Конференция по поддержке стабильности Ливии стартовала в Триполи

Триполи, 21 октября. Началась работа конференции по поддержке стабильности в Ливии. Мероприятие проходит в столице страны при широком международном участии.

Пленарное заседание в отеле Corinthia состоялось в присутствии премьер-министра переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибы, главы МИД Наджлы Мангуш и делегаций иностранных государств и организаций.

Дабиба заявил, что проведение этого саммита, первого в своем роде в Ливии за последние десять лет, приблизило государство к миру и стабильности. Он добавил, что встреча подтверждает волю и способность ливийцев к достижению сугубо национального политического решения.

Глава кабмина отметил, что проведение данной конференции не является отказом от каких-либо обязательств, взятых на себя правительством. ПНЕ привержено ранее данному обещанию провести президентские и парламентские выборы в утвержденный срок. С этой целью Высшей избирательной комиссии оказывается необходимая поддержка. Политик призвал граждан активно участвовать в предстоящем плебисците.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

По словам премьера, власти стремятся вовлечь все регионы государства на путь всеобъемлющего и мирного политического решения. Кроме того, они работают над достижением договоренности о постоянной координации по таким вопросам, как прекращение иностранного присутствия в Ливии. Последний пункт, как отметил Дабиба, вызывает особое беспокойство у населения.

Министр иностранных дел Наджла Мангуш заявила, что сегодняшняя встреча является продолжением берлинских конференций. По ее словам, нормализация ситуации в стране без полного суверенитета над ее территорией невозможна.

«Мы остро нуждаемся в политической стабильности. Мы заинтересованы в принятии результатов выборов, несмотря ни на что», — сказала глава дипломатического ведомства.

Она также подчеркнула необходимость объединить усилия для искоренения коррупции.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Конференция направлена на выработку согласованной международной и региональной позиции. Она поспособствует созданию необходимых механизмов для обеспечения стабильности Ливии, особенно в связи с предстоящими выборами, намеченными на декабрь.

Главное управление по охране дипломатических представительств МВД накануне развернуло на улицах Триполи силы для обеспечения безопасности во время проведения саммита.

Ранее депутат Палаты представителей Саид Амгиб призвал ливийцев с предостережением отнестись к проведению международного саммита. Он уверен, что мероприятие направлено на то, чтобы обеспечить перенос избирательного процесса и укрепление власти нынешнего кабмина.