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Суд Екатеринбурга не дал ход делу против плюс-сайз модели Юлии Рыбаковой

  /   Обновлено: 21 октября 2021 17:48
Общество
Суд Екатеринбурга не дал ход делу против плюс-сайз модели Юлии Рыбаковой
prt scr tiktok.com  /  @yulia_rybakova_

Екатеринбург, 21 октября. Российская бодипозитивная модель Юлия Рыбкова незаконно обогатилась за счет крупной компании из Екатеринбурга. Обманутые предприниматели обратились в суд с требованием вернуть свои деньги.

ООО «Автоматизация энергетических производств» выдало компании плюс-сайз модели «ЛФ Продакшн» 11 миллионов рублей за пиар-кампанию, которую она проведет. Спустя время Рыбакова благополучно позабыла о своих обещаниях и взяла в долг екатеринбургской компании еще 105 миллионов рублей.

На вырученные средства бодипозитивщица купила себе элитное жилье в Москве, которое обошлось ей в 70 миллионов рублей, а на остальное — автомобиль Mercedes. В соцсетях она активно рассказывает о своей «истории успеха», о том, как она смогла добиться всего сама.

Некоторое время компания ждала своих денег и обещанной рекламы, а потом обратилась в прокуратуру и суд. В итоге все имущество Рыбаковой было арестовано и с нее требуют возместить всю сумму в полном объеме. Федеральному агентству новостей удалось узнать, что заявление было принято в июле прошлого года в Ленинский районный суд.

Делом бодипозитивщицы должна заниматься судья Докшина, однако она не дала ему ход — иск был возвращен, так как дело не было подсудно данному суду. По словам адвоката истца Андрея Еланцева, разбирательство по делу все еще не прекращено.

Ранее корреспондентам ФАН удалось узнать подробности суда между Тарзаном и шантажировавшей его Антониной Саввидес. По решению суда ее признали виновной и приговорили к заключению сроком на пять лет за вымогательство 2 млн рублей.

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