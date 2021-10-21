В МИД РФ раскритиковали главу Пентагона за поощрение реваншистских настроений Киева

Москва, 21 октября. Поощрение главой Пентагона Ллойдом Остином реваншистских настроений Киева усиливает напряженность на линии соприкосновения в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, министр обороны США в ходе визита в столицу Украины сделал несколько заявлений, имевших агрессивный русофобский тон. Захарова подчеркнула, что в них он прямо поддержал реваншистские настроения партии войны в Киеве.

«Это не только провоцирует напряженность вдоль линии соприкосновения в Донбассе, но и вызывает серьезные вопросы о реальной приверженности Вашингтона собственным уверениям в готовности содействовать реализации Минских соглашений», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что приезд главы Пентагона в Киев свидетельствует о стремлении Вашингтона продолжить в той или иной степени управлять Украиной. Американцы в очередной раз тешат украинскую сторону надеждой на поддержку «большого брата», передает «Царьград».