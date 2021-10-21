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Политик Килинкаров: Пентагону нужны Украина и Грузия для сдерживания России в Черном море
Политика
Политик Килинкаров: Пентагону нужны Украина и Грузия для сдерживания России в Черном море
wikipedia.org  /  Кілінкаров Спірідон Павлович

Москва, 21 октября. Визит главы Пентагона Ллойда Остина на Украину и в Грузию связан с желанием США добиться постоянного присутствия своих боевых кораблей в Черном море, заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Ранее сообщалось, что министр обороны США провел в Тбилиси переговоры со своим грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе, а после прибытия в Киев в очередной раз озвучил позицию Вашингтона о территориальной целостности Украины. Килинкаров объяснил, зачем на самом деле приезжал глава Пентагона. Политик уверен, что истинная цель визита Остина заключалась совсем не в выражении слов поддержки местным властям, передает «Царьград».

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир
Экс-депутат заявил, что глава Пентагона пытается добиться постоянного присутствия кораблей ВМС США в Черном море для сдерживания России, в том числе путем постоянного проведения в регионе военных учений. По словам Килинкарова, американцам абсолютно все равно, какие последствия для Украины и Грузии может иметь этот шаг.

«Его задача координировать, чтобы марионеточные правительства этих стран принимали решения о проведении учений, одни учения должны заканчиваться, другие начинаться, но американские корабли всегда должны стоять в Черном море», – подчеркнул он в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее сообщалось, что ВМФ РФ преподали хороший урок американцам в Черноморском регионе. По словам экспертов, Москва давно научилась решительно пресекать выпады в свой адрес.

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