Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 18:35
18:33
Происшествия
В Ростовской области опекунша держала 14-летнюю девочку в подвале
18:32
Армия
NI: боевой флот НАТО ожидает печальная участь в случае войны с Россией в Черном море
18:32
Общество
Путин назвал фантасмагорией дискуссию о правах мужчин и женщин на Западе
18:30
Весь мир
ООН и Совместный военный комитет Ливии обсудили вопросы безопасности в стране
18:30
Общество
Путин назвал абсурдными современные методы борьбы с расизмом
18:29
Политика
Путин: Россия будет придерживаться принципам разумного консерватизма в формировании подходов
18:28
Происшествия
Следователи будут добиваться ареста активистки Смирновой по делу об оправдании терроризма
18:25
Весь мир
Байден готовит новые налоги для самых богатых граждан США
18:24
Общество
Вклады Германии в российские СМИ и НКО становятся больше
18:22
Политика
Путин назвал революцию путем усугубления кризиса
Все новости

Активистка Ломова рассказала, как вызвать отвращение к наркотикам у молодежи

  /   Обновлено: 21 октября 2021 17:17
Общество
Активистка Ломова рассказала, как вызвать отвращение к наркотикам у молодежи
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 21 октября. В рамках онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот» спикеры обсудили вопрос, который касается дел блогера Юрия Дудя и рэп-исполнителя Моргенштерна о пропаганде запрещенных веществ. Лидер общественного движения «Мир без наркотиков» Мария Ломова рассказала, как вызвать отвращение к пагубным привычкам у молодежи.

По словам Ломовой, ключ к достижению этой цели лежит в качественном и грамотном просвещении молодежи. Помимо этого, детей необходимо приучать к здоровому образу жизни.

«Было бы здорово дружить с такими людьми и вместе заниматься этой пропагандой и профилактикой, потому что они все-таки являются законодателями мнения для молодежи», — заявила Ломова.

Общественница подчеркнула, что для детей необходим хороший и здоровый пример, который бы их вдохновлял, а не искушал попробовать что-то запретное. Практически все они выбирают себе кумира, с которого копируют привычки, поведение и отношение к собственной жизни.

Немаловажную роль в этом вопросе играет воспитание родителей. Необходимо правильно отвечать на их вопросы и объяснять, почему «так хорошо поступать, а так плохо», резюмировала Мария Ломова.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Активистка Ломова рассказала, как вызвать отвращение к наркотикам у молодежи
пресс-конференция пропаганда наркотиков мария ломова мир без наркотиков медиагруппа патритот
Комментировать