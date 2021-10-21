Активистка Ломова рассказала, как вызвать отвращение к наркотикам у молодежи

Санкт-Петербург, 21 октября. В рамках онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот» спикеры обсудили вопрос, который касается дел блогера Юрия Дудя и рэп-исполнителя Моргенштерна о пропаганде запрещенных веществ. Лидер общественного движения «Мир без наркотиков» Мария Ломова рассказала, как вызвать отвращение к пагубным привычкам у молодежи.

По словам Ломовой, ключ к достижению этой цели лежит в качественном и грамотном просвещении молодежи. Помимо этого, детей необходимо приучать к здоровому образу жизни.

«Было бы здорово дружить с такими людьми и вместе заниматься этой пропагандой и профилактикой, потому что они все-таки являются законодателями мнения для молодежи», — заявила Ломова.

Общественница подчеркнула, что для детей необходим хороший и здоровый пример, который бы их вдохновлял, а не искушал попробовать что-то запретное. Практически все они выбирают себе кумира, с которого копируют привычки, поведение и отношение к собственной жизни.

Немаловажную роль в этом вопросе играет воспитание родителей. Необходимо правильно отвечать на их вопросы и объяснять, почему «так хорошо поступать, а так плохо», резюмировала Мария Ломова.