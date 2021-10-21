Глава Торгово-промышленной палаты РФ выступил за введение налоговых каникул для бизнеса

Москва, 21 октября. Российский бизнес следует освободить от налоговых нагрузок из-за новых коронавирусных ограничений. Такое предложение высказал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

Предприниматели рискуют потерять существенную часть дохода, когда начнутся нерабочие дни. Чтобы предотвратить крах экономики, государство может выделить дополнительную поддержку для малых и средних предприятий.

«Можно было бы подумать и освободить бизнес от налогов пропорционально количеству нерабочих дней. То есть если прямых финансов нет, то какие-то преференции создать с помощью налоговых режимов. Также, например, дать возможность реструктурировать долги перед банками при их наличии», — цитирует Катырина ТАСС.

Он добавил, что согласен с правительственной оценкой возможных потерь бизнеса. По его словам, общая сумма может достигать 4 миллиардов рублей в день.

Кандидат экономических наук, преподаватель СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев высказал пожелание, чтобы представителей бизнеса освободили от налогов на весь ноябрь.

Нерабочие дни не приравниваются к выходным, поэтому двойная оплата за них не положена. Сотрудникам с повременной оплатой начисляется оклад или тарифная ставка, а те, у кого оплата труда сдельная, могут рассчитывать на зарплату исходя из среднего заработка, цитирует «ФедералПресс» экспертов журнала для бухгалтеров «Зарплата».