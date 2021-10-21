Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 18:34
18:33
Происшествия
В Ростовской области опекунша держала 14-летнюю девочку в подвале
18:32
Армия
NI: боевой флот НАТО ожидает печальная участь в случае войны с Россией в Черном море
18:32
Общество
Путин назвал фантасмагорией дискуссию о правах мужчин и женщин на Западе
18:30
Весь мир
ООН и Совместный военный комитет Ливии обсудили вопросы безопасности в стране
18:30
Общество
Путин назвал абсурдными современные методы борьбы с расизмом
18:29
Политика
Путин: Россия будет придерживаться принципам разумного консерватизма в формировании подходов
18:28
Происшествия
Следователи будут добиваться ареста активистки Смирновой по делу об оправдании терроризма
18:25
Весь мир
Байден готовит новые налоги для самых богатых граждан США
18:24
Общество
Вклады Германии в российские СМИ и НКО становятся больше
18:22
Политика
Путин назвал революцию путем усугубления кризиса
Все новости

Глава Торгово-промышленной палаты РФ выступил за введение налоговых каникул для бизнеса

  /   Обновлено: 21 октября 2021 17:02
Экономика
Глава Торгово-промышленной палаты РФ выступил за введение налоговых каникул для бизнеса
Пресс-служба ТПП РФ

Москва, 21 октября. Российский бизнес следует освободить от налоговых нагрузок из-за новых коронавирусных ограничений. Такое предложение высказал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

Предприниматели рискуют потерять существенную часть дохода, когда начнутся нерабочие дни. Чтобы предотвратить крах экономики, государство может выделить дополнительную поддержку для малых и средних предприятий.

«Можно было бы подумать и освободить бизнес от налогов пропорционально количеству нерабочих дней. То есть если прямых финансов нет, то какие-то преференции создать с помощью налоговых режимов. Также, например, дать возможность реструктурировать долги перед банками при их наличии», — цитирует Катырина ТАСС.

Он добавил, что согласен с правительственной оценкой возможных потерь бизнеса. По его словам, общая сумма может достигать 4 миллиардов рублей в день.

Кандидат экономических наук, преподаватель СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев высказал пожелание, чтобы представителей бизнеса освободили от налогов на весь ноябрь.

Нерабочие дни не приравниваются к выходным, поэтому двойная оплата за них не положена. Сотрудникам с повременной оплатой начисляется оклад или тарифная ставка, а те, у кого оплата труда сдельная, могут рассчитывать на зарплату исходя из среднего заработка, цитирует «ФедералПресс» экспертов журнала для бухгалтеров «Зарплата».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Глава Торгово-промышленной палаты РФ выступил за введение налоговых каникул для бизнеса
бизнес карантин нерабочие дни катырин торгово-промышленная палата поддержка бизнеса коронавирус
Комментировать