Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 18:34
18:33
Происшествия
В Ростовской области опекунша держала 14-летнюю девочку в подвале
18:32
Армия
NI: боевой флот НАТО ожидает печальная участь в случае войны с Россией в Черном море
18:32
Общество
Путин назвал фантасмагорией дискуссию о правах мужчин и женщин на Западе
18:30
Весь мир
ООН и Совместный военный комитет Ливии обсудили вопросы безопасности в стране
18:30
Общество
Путин назвал абсурдными современные методы борьбы с расизмом
18:29
Политика
Путин: Россия будет придерживаться принципам разумного консерватизма в формировании подходов
18:28
Происшествия
Следователи будут добиваться ареста активистки Смирновой по делу об оправдании терроризма
18:25
Весь мир
Байден готовит новые налоги для самых богатых граждан США
18:24
Общество
Вклады Германии в российские СМИ и НКО становятся больше
18:22
Политика
Путин назвал революцию путем усугубления кризиса
Все новости

Режиссер «Игры в кальмара» рассказал, о чем планирует снять второй сезон
1
Общество
Режиссер «Игры в кальмара» рассказал, о чем планирует снять второй сезон
Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Лос-Анджелес, 21 октября. Популярный южнокорейский сериал «Игра в кальмара» получит продолжение. Режиссер Хван Дон Хек рассказал, о чем планирует рассказать в новых эпизодах проекта Netflix.

Нашумевший проект американского стримингового сервиса уже больше месяца удерживает лидерство по числу просмотров во многих странах. Премьера сериала состоялась 17 сентября.

В центре сюжета Сон Ки Хун из бедного района Сеула, который постоянно проигрывает деньги в азартные игры и должен коллекторам большую сумму. По неожиданному стечению обстоятельств он принимает приглашения таинственного незнакомца в метро принять участие в играх, и становится 456-м участником. Все участники испытывают серьезные финансовые проблемы и готовы практически на все, ради 40 миллионов долларов призовых. Им предстоит сразиться в детских играх: победители пройдут дальше, а проигравших лишат жизни.

Пока официальной информации о разработке второго сезона нет, однако режиссер уже делится сюжетными идеями, сообщает Telegram-канал Netflix. Хван Дон Хек планирует подробнее рассказать о двух второстепенных персонажах. Первый — полицейский, который отправился вслед за Сон Ки Хуном на таинственную игру, чтобы отыскать своего брата.

Кадры из сериала «Игра в кальмара» /

Второй — незнакомец в идеальном костюме. С ним встречались все те, кто впоследствии оказался на острове. В качестве вербовщика он предлагает каждому сыграть в детскую игру на пощечину, в конце он выплачивает за каждый удар по лицу.

Кадры из сериала «Игра в кальмара» /

Ранее стало известно, что больше половину пользователей стриминговой платформы Netflix посмотрели «Игру в кальмара». Согласно новой статистике сервиса, 142 миллиона пользователей (665) видели сериал.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Режиссер «Игры в кальмара» рассказал, о чем планирует снять второй сезон
netflix сериал игра в кальмара
1 комментарий