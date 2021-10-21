Режиссер «Игры в кальмара» рассказал, о чем планирует снять второй сезон

Лос-Анджелес, 21 октября. Популярный южнокорейский сериал «Игра в кальмара» получит продолжение. Режиссер Хван Дон Хек рассказал, о чем планирует рассказать в новых эпизодах проекта Netflix.

Нашумевший проект американского стримингового сервиса уже больше месяца удерживает лидерство по числу просмотров во многих странах. Премьера сериала состоялась 17 сентября.

В центре сюжета Сон Ки Хун из бедного района Сеула, который постоянно проигрывает деньги в азартные игры и должен коллекторам большую сумму. По неожиданному стечению обстоятельств он принимает приглашения таинственного незнакомца в метро принять участие в играх, и становится 456-м участником. Все участники испытывают серьезные финансовые проблемы и готовы практически на все, ради 40 миллионов долларов призовых. Им предстоит сразиться в детских играх: победители пройдут дальше, а проигравших лишат жизни.

Пока официальной информации о разработке второго сезона нет, однако режиссер уже делится сюжетными идеями, сообщает Telegram-канал Netflix. Хван Дон Хек планирует подробнее рассказать о двух второстепенных персонажах. Первый — полицейский, который отправился вслед за Сон Ки Хуном на таинственную игру, чтобы отыскать своего брата.

Кадры из сериала «Игра в кальмара» /

Второй — незнакомец в идеальном костюме. С ним встречались все те, кто впоследствии оказался на острове. В качестве вербовщика он предлагает каждому сыграть в детскую игру на пощечину, в конце он выплачивает за каждый удар по лицу.

Кадры из сериала «Игра в кальмара» /

Ранее стало известно, что больше половину пользователей стриминговой платформы Netflix посмотрели «Игру в кальмара». Согласно новой статистике сервиса, 142 миллиона пользователей (665) видели сериал.