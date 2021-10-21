Уткин сравнил Дзюбу с котом Матроскиным после матча ЛЧ с «Ювентусом»

Санкт-Петербург, 21 октября. Известный блогер Василий Уткин высказался об игре центрального форварда «Зенита» Артема Дзюбы в матче Лиги чемпионов с итальянским «Ювентусом».

Василий Уткин вспомнил о предматчевом интервью Артема Дзюбы после поединка с туринским «Ювентусом», который состоялся накануне в Петербурге. В разговоре с пресс-службой «Зенита» форвард сравнил себя со львом, отметив, что «не чувствует возраста». Уткин, комментируя высказывание Дзюбы на своем YouTube-канале, признался, что ассоциирует Дзюбу с одним из героев мультфильма «Трое из Простоквашино».

«Образ Матроскина, мне кажется, здесь наиболее точен, хотя и отличается очень сильно в сторону обаяния. Обратите внимание, что образ Дзюбы пошел в сторону выправления только в момент, когда он замолчал. Когда он заговорил, это все опять возникло. Лев – это не тот, кто говорит, что он не стареет, а тот, кто стареет достойно», — подчеркнул блогер.

Матч в Петербурге закончился победой «Ювентуса» с минимальным счетом. Автором единственного гола стал Деян Кулушевски, поразивший ворота хозяев на 86-й минуте встречи.